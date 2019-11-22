Рекорд и нехватка адреналина. Косторная лидирует на Гран-при Японии, Загитова - четвертая

САППОРО /Япония/, 22 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Алена Косторная с мировым рекордом выиграла короткую программу на заключительном этапе Гран-при в японском Саппоро, по окончании которого станет известен окончательный список участников финала серии в Турине. Воспитанница Этери Тутберидзе продемонстрировала чистый прокат, с "дорогим" тройным акселем и высокими оценками за артистизм, набрав рекордные 85,04 балла (35,66 за компоненты).
Предыдущее достижение принадлежало еще одной участнице этапа в Саппоро - японке Рике Кихире (83,97), которая по итогам короткой программы стала второй, уступив 16-летней Косторной больше пяти баллов. Теперь 17-летняя японка намерена наверстать отставание "убойным" набором из четверного сальхова и двух тройных акселей в произвольной программе, в планах Косторной - два тройных акселя и сногсшибательный артистизм.
Справиться с поставленной задачей на этапе Косторной поможет Тутберидзе. После проката спортсменка рассказала, что в присутствии тренера ей всегда намного проще выступать. "Ты чувствуешь, что рядом с тобой главный тренер и хочется показать еще лучше, еще больше", - отметила фигуристка.
Планы Кихиры, по мнению Косторной, заслуживают уважения. "Если человек умеет прыгать четверной, то это очень круто, он заслуживает уважения. Рика очень сильная спортсменка, и если у нее получился четверной, то я очень рада, что она смогла это сделать. А я просто сделаю свое, остальное решат судьи", - сказала Косторная.
Без адреналина
Олимпийская чемпионка Пхёнчхана, чемпионка мира Алина Загитова по итогам короткой программы занимает четвертое место (66,84). Третьей идет американка Карен Чен (67,21).
Загитова, выступающая под пронзительную песню Ясмин Леви Me voy, не справилась со своим коронным каскадом "тройной лутц - тройной риттбергер", и по ходу выступления решила прикрепить риттбергер к тройному флипу. Однако эта попытка оказалась не самой удачной - вместо тройного прыжка получился элемент в один оборот. По удивительному совпадению сразу после этой неудачи голос израильской певицы пропел безутешное "Ай-я-я-яй".
Сама Загитова после проката призналась, что перед выступлением была не просто спокойна, а слишком спокойна. Что ее и подвело - не хватило необходимого любому спортсмену адреналина. Но шанс на попадание в финал серии все еще остается, для этого ей необходимо занять в Саппоро место в первой тройке. Четвертое место также позволит россиянке выйти в финал серии, но только в том случае, если ее суммарные баллы за два этапа окажутся выше, чем у американки Брэди Теннелл.
Россиянка Софья Самодурова после короткой программы идет седьмой (63,85). Спортсменка не питает иллюзий насчет попадания в финал серии, а поэтому планирует кататься в произвольной программе в удовольствие.
"Соперники меняются, а я все еще здесь"
В соревнованиях мужчин лучшим из россиян в коротко программе стал 32-летний Сергей Воронов, занявший третье место (88,63). Спортсмен, дебютировавший в серии Гран-при еще в сезоне-2006/07, пропустил вперед лишь двукратного олимпийского чемпиона японца Юдзуру Ханю (109,34) и француза Кевина Эймоза (91,47).
Прокат Воронова был настолько хорош, что японская публика не удержалась на местах - россиянину аплодировали стоя. Вот, правда, в финал серии Воронов не попадет из-за шестого результата на этапе Гран-при в Гренобле, однако спортсмен смотрит на это прагматично. "Не попал и не попал, впереди чемпионат России - там и будем себя пытаться проявить. Мой любимый старт - соберутся все сильнейшие русские мужчины, мальчики, юноши, я без сарказма говорю", - сказал Воронов.
На чемпионате России Воронову предстоит побороться с еще одним участником японского этапа - дебютантом серии Макаром Игнатовым, взявшем неделю назад бронзу московского этапа серии. Игнатов на этапе в Саппоро бодро справился с четверным сальховом в каскаде с тройным тулупом и четверным тулупом, однако упал с тройного акселя. Не в восторге судьи остались вращениями и дорожкой шагов россиянина, оценив их только на третий уровень из четырех, да и вторая оценка за компоненты Игнатова также оставляет желать лучшего.
Сам Игнатов, безусловно, расстроен ошибкой на акселе и намерен исправить ситуацию в произвольной программе. После выступления Воронов рассказал, что помнит Игнатова еще маленьким по группе Алексея Урманова. "Тогда он был ниже меня, теперь я его. Время идет, парни меняются, а я еще здесь", - резюмировал Воронов.
Французская аэробика
Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон на этапе в Саппоро вновь побили собственные мировые рекорды. За ритм-танец в стиле аэробики 80-х годов прошлого века спортсмены получили 90,03 балла, улучшив свое прежнее достижение, показанное на этапе в Гренобле (88,69).
Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин идут вторыми (84,07), на третьем месте располагаются итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (82,13).
В турнире спортивных пар россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выигравшие этап в Гренобле, допустили помарки - партнер выполнил параллельный тройной сальхов со степаутом, плюс пара не соблюла временной лимит. С 69,00 балла россияне идут третьими, пропустив вперед китайскую пару Суй Вэньцзин и Хань Цун (81,27) и канадцев Кирстен Мур-Тауэрс и Майкла Маринаро (71,21).
Дебютанты серии Мишина и Галлямов стараются не загадывать на попадание в финал Гран-при и стараются получать удовольствие от прокатов, как это делают их более именитые коллеги по цеху.
Этап Гран-при в Саппоро завершится 23 ноября.