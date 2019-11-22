Рекорд и нехватка адреналина. Косторная лидирует на Гран-при Японии, Загитова - четвертая

САППОРО /Япония/, 22 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Алена Косторная с мировым рекордом выиграла короткую программу на заключительном этапе Гран-при в японском Саппоро, по окончании которого станет известен окончательный список участников финала серии в Турине. Воспитанница Этери Тутберидзе продемонстрировала чистый прокат, с "дорогим" тройным акселем и высокими оценками за артистизм, набрав рекордные 85,04 балла (35,66 за компоненты).

Предыдущее достижение принадлежало еще одной участнице этапа в Саппоро - японке Рике Кихире (83,97), которая по итогам короткой программы стала второй, уступив 16-летней Косторной больше пяти баллов. Теперь 17-летняя японка намерена наверстать отставание "убойным" набором из четверного сальхова и двух тройных акселей в произвольной программе, в планах Косторной - два тройных акселя и сногсшибательный артистизм. Справиться с поставленной задачей на этапе Косторной поможет Тутберидзе. После проката спортсменка рассказала, что в присутствии тренера ей всегда намного проще выступать. "Ты чувствуешь, что рядом с тобой главный тренер и хочется показать еще лучше, еще больше", - отметила фигуристка. Планы Кихиры, по мнению Косторной, заслуживают уважения. "Если человек умеет прыгать четверной, то это очень круто, он заслуживает уважения. Рика очень сильная спортсменка, и если у нее получился четверной, то я очень рада, что она смогла это сделать. А я просто сделаю свое, остальное решат судьи", - сказала Косторная. Без адреналина Олимпийская чемпионка Пхёнчхана, чемпионка мира Алина Загитова по итогам короткой программы занимает четвертое место (66,84). Третьей идет американка Карен Чен (67,21).

Загитова, выступающая под пронзительную песню Ясмин Леви Me voy, не справилась со своим коронным каскадом "тройной лутц - тройной риттбергер", и по ходу выступления решила прикрепить риттбергер к тройному флипу. Однако эта попытка оказалась не самой удачной - вместо тройного прыжка получился элемент в один оборот. По удивительному совпадению сразу после этой неудачи голос израильской певицы пропел безутешное "Ай-я-я-яй". Сама Загитова после проката призналась, что перед выступлением была не просто спокойна, а слишком спокойна. Что ее и подвело - не хватило необходимого любому спортсмену адреналина. Но шанс на попадание в финал серии все еще остается, для этого ей необходимо занять в Саппоро место в первой тройке. Четвертое место также позволит россиянке выйти в финал серии, но только в том случае, если ее суммарные баллы за два этапа окажутся выше, чем у американки Брэди Теннелл. Россиянка Софья Самодурова после короткой программы идет седьмой (63,85). Спортсменка не питает иллюзий насчет попадания в финал серии, а поэтому планирует кататься в произвольной программе в удовольствие. "Соперники меняются, а я все еще здесь" В соревнованиях мужчин лучшим из россиян в коротко программе стал 32-летний Сергей Воронов, занявший третье место (88,63). Спортсмен, дебютировавший в серии Гран-при еще в сезоне-2006/07, пропустил вперед лишь двукратного олимпийского чемпиона японца Юдзуру Ханю (109,34) и француза Кевина Эймоза (91,47).