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Футбол в России

"Локомотив" обыграл "Тамбов" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:2
Вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 22 ноября. Московский "Локомотив" одержал победу над "Тамбовом" со счетом 3:2 в гостевом матче 17-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Саранске.

В составе победителей дублем отметился Гжегож Крыховяк (29-я, 56-я минуты), еще один мяч защитник хозяев Адесойе Ойеволе отправил в собственные ворота (33). У проигравших отличились Владимир Обухов (39) и Михаил Костюков (47). Крыховяк забил восьмой гол в текущем сезоне чемпионата России, больше него отличились только нападающий санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба (девять голов), форвард "Ростова" Эльдор Шомуродов и нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев (по 10).

"Локомотив" прервал безвыигрышную серию в чемпионате страны, составлявшую три матча (одно поражение, две ничьи), с учетом игр Лиги чемпионов железнодорожники не выигрывали на протяжении пяти встреч (три поражения, две ничьи). "Тамбов" потерпел первое поражение под руководством Сергея Первушина, сменившего на посту главного тренера команды Александра Григоряна. С Первушиным во главе "Тамбов" одержал три победы подряд.

В турнирной таблице "Локомотив" занимает второе место, набрав 34 очка и два балла уступая лидирующему "Зениту", который свой матч проведет в субботу в гостях против казанского "Рубина". "Тамбов с 17 очками идет 14-м.

В следующем туре "Локомотив" 1 декабря примет московское "Динамо", "Тамбов" 2 декабря в гостях встретится с "Краснодаром".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит16113231-836
2Локомотив17104327-1834
3Ростов1693429-2530
4ЦСКА1693424-1630
5Краснодар1686230-1830
6Спартак1663718-1621
7Арсенал1654717-2119
8Оренбург1654720-2219
9Урал1654721-2919
10Уфа1646613-1618
11Динамо1646612-1618
12Крылья Советов1653818-2018
13Рубин164578-1717
14Тамбов17521020-2617
15Ахмат1636710-2115
16Сочи1634914-2313

 

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