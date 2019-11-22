"Йокерит" прервал победную серию московского "Динамо" из четырех матчей в КХЛ

ТАСС, 22 ноября. Хельсинкский "Йокерит" обыграл московское "Динамо" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Хартвалл-Арене" в Хельсинки в присутствии 9821 зрителя.

В составе победителей шайбы забросили Алекси Халме (10), Брайан О'Нилл (33) и Алекс Грант (41). У "Динамо" отличился Михал Чайковски (20). Чешский форвард "Динамо" Дмитрий Яшкин не сумел продлить результативную серию, остановившись на 11 матчах, что является лучшим показателем текущего сезона в КХЛ, за это время игрок набрал 23 (8 шайб + 15 передач) очка. Всего в активе 26-летнего чеха 32 (13+19) очка в 29 матчах.

"Йокерит" прервал победную серию московского клуба из четырех побед и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 34 очка в 28 матчах. Клуб из Хельсинки одержал вторую победу подряд и третью - в четырех последних матчах с московской командой. "Динамо" идет третьим, имея в активе 39 очков после 31 встречи.

В параллельном матче петербургский СКА дома победил череповецкую "Северсталь" (5:2), одержав 25-ю победу кряду в очном противостоянии. Подопечные Алексея Кудашова выиграли пятый матч подряд и поднялись на второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 40 очков в 31 матче, "Северсталь" идет десятой на Западе (24 очка после 31 встречи).

В следующем матче "Йокерит" 24 ноября дома примет ярославский "Локомотив", а "Динамо" двумя днями позднее также на домашней площадке проведет встречу против "Локомотива".

Результаты других матчей игрового дня:

"Сибирь" (Новосибирск) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 1:4;

"Барыс" (Нур-Султан) - "Ак Барс" (Казань) - 1:5;

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Амур" (Хабаровск) - 5:3;

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Куньлунь" (Пекин) - 0:2.