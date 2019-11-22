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Летние неолимпийские виды спорта

Мини-футбольный клуб КПРФ впервые в истории вышел в "Финал четырех" Лиги чемпионов

На выход в финальный турнир претендует еще одна российская команда - "Тюмень"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российский мини-футбольный клуб КПРФ со счетом 5:2 обыграл словенский "Добовец" в матче третьего тура элитного раунда Лиги чемпионов и вышел в "Финал четырех". Матчи группы А проходят в Москве в УСК ЦСКА.

В составе КПРФ голы забили Артем Ниязов (9-я минута), Паулиньо (22), Арсер Багиров (33), Денис Бурков (38) и Веласко Лин (40). У словенского клуба отличились Жига Чех (7) и Ведран Матошевич (17).

Клуб КПРФ одержал победы во всех трех матчах и занял первое место в турнирной таблице группы A, набрав 9 очков. Далее идут "Добовец" (6 очков), бельгийский "Галле-Гойк" (3) и боснийский "Мостар" (0).

Другой российский клуб "Тюмень" проведет заключительный матч группового раунда 24 ноября против действующего победителя турнира португальского "Спортинга". В турнирной таблице группы B "Тюмень" занимает второе место, набрав 4 очка в двух матчах. Лидирует "Спортинг" (6 очков), далее идут хорватский клуб "Ново Вриеме" (1) и казахстанский "Аят" (0).

В элитном раунде принимают участие 16 команд, которые разделены на четыре группы. По его итогам четыре победителя групп выйдут в "Финал четырех".

Лига чемпионов проводится с сезона-2001/02. Российские клубы трижды становились победителями турнира: московское "Динамо" стало лучшим в сезоне-2006/07, в следующем сезоне победила екатеринбургская "ВИЗ-Синара", в сезоне-2015/16 победу одержала команда "Газпром-Югра" (Югорск).

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Летние неолимпийские виды спорта
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