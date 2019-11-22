Легкоатлет Федоров предпочитает не думать о сложившейся ситуации вокруг ВФЛА

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы по легкой атлетике 2014 года в тройном прыжке Алексей Федоров предпочитает не думать о сложившейся ситуации с приостановлением процедуры выдачи российским спортсменам нейтрального статуса для выступления на международных соревнованиях. Об этом он рассказал ТАСС.

В пятницу рабочая группа Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) объявила, что пересмотрит процедуру выдачи российским спортсменам нейтрального статуса. Это было связано с решением независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранить президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности. Шляхтин, который возглавил ВФЛА в январе 2016 года, заявил, что покинет пост на период временного отстранения.

"За новостями не слежу по той простой причине, что какими бы они не были, это ни в коей мере не скажется на моей подготовке. Во вторых, я не могу никак повлиять на эту ситуацию, поэтому стоит ли мне лишний раз трепать себе нервы, думать о чем-то негативном, лишний раз мозолить себе глаза? - сказал 28-летний Федоров. - Буду продолжать заниматься своим делом, концентрироваться на максимально качественном выполнении своих профессиональных обязанностей".

"Если бы мои мысли способствовали мотивации, то я регулярно залезал бы в интернет, смотрел, что и как происходит. Поскольку ничего, кроме негатива, это мне не приносит, то мне ни к чему думать об этом. От меня ничего здесь не зависит", - добавил он.