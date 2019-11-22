{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг-скандал вокруг российского спорта

Легкоатлет Федоров предпочитает не думать о сложившейся ситуации вокруг ВФЛА

По словам спортсмена, последние новости несут в себе только негатив

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы по легкой атлетике 2014 года в тройном прыжке Алексей Федоров предпочитает не думать о сложившейся ситуации с приостановлением процедуры выдачи российским спортсменам нейтрального статуса для выступления на международных соревнованиях. Об этом он рассказал ТАСС.

В пятницу рабочая группа Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) объявила, что пересмотрит процедуру выдачи российским спортсменам нейтрального статуса. Это было связано с решением независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранить президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности. Шляхтин, который возглавил ВФЛА в январе 2016 года, заявил, что покинет пост на период временного отстранения.

"За новостями не слежу по той простой причине, что какими бы они не были, это ни в коей мере не скажется на моей подготовке. Во вторых, я не могу никак повлиять на эту ситуацию, поэтому стоит ли мне лишний раз трепать себе нервы, думать о чем-то негативном, лишний раз мозолить себе глаза? - сказал 28-летний Федоров. - Буду продолжать заниматься своим делом, концентрироваться на максимально качественном выполнении своих профессиональных обязанностей".

"Если бы мои мысли способствовали мотивации, то я регулярно залезал бы в интернет, смотрел, что и как происходит. Поскольку ничего, кроме негатива, это мне не приносит, то мне ни к чему думать об этом. От меня ничего здесь не зависит", - добавил он.

Теги
Допинг-скандал вокруг российского спорта
Реклама на ТАСС
Допинг-скандал вокруг российского спорта
Легкой атлетике тяжело. Россия рискует потерять целый вид спорта
В пятницу совет World Athletics приостановил процесс восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики в организации
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС