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Летние неолимпийские виды спорта

Сборная России победила команду Сенегала в матче ЧМ по пляжному футболу

Встреча завершилась со счетом 8:7

ТАСС, 22 ноября. Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Сенегала со счетом 8:7 в первом туре группового этапа чемпионата мира. Турнир проходит в Парагвае.

В составе российской команды мячи забили Борис Никоноров (4-я и 34-я минуты), Федор Земсков (8, 31, 32) и Артур Папоротный (23, 34), еще один мяч в свои ворота забил игрок сенегальской команды Сахере Тион Вью (1). У сенегальцев отличились Лансана Диасси (5, 17), Бабакар Фолл (15, 33), Рауль Менди (26) и Мамур Диаьне (29, 34).

Сборные России и Сенегала играют в группе C вместе с командами Белоруссии и ОАЭ, чей матч пройдет в субботу. Российская команда в следующем матче сыграет с командой ОАЭ, встреча пройдет 24 ноября, начало - 22:15 мск.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится с 1995 года, турнир проходит раз в два года. На мировом первенстве 2019 года участвуют 16 команд, разделенные на четыре группы. Команды, занявшие первые два места в каждой группе, выходят в плей-офф.

Рекорд по количеству побед на чемпионатах мира принадлежит команде Бразилии, которая выигрывала 14 раз, она же является действующим победителем турнира. Сборная России дважды одерживала победы на мировых первенствах (2011, 2013), в 2015-м россияне завоевали бронзовые награды. Соревнования в Парагвае завершатся 1 декабря.

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Летние неолимпийские виды спорта
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