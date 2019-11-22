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Зимние олимпийские виды спорта

Российские керлингистки проиграли швейцаркам в матче за бронзу чемпионата Европы

Встреча завершилась со счетом 6:5 в пользу сборной Швейцарии
Алина Ковалева EPA-EFE/Jonas Ekstromer
Описание
Алина Ковалева
© EPA-EFE/Jonas Ekstromer

ТАСС, 22 ноября. Женская сборная России по керлингу проиграла команде Швейцарии со счетом 5:6 в матче за третье место на чемпионате Европы. Соревнования проходят в шведском городе Хельсингборг.

Женскую сборную на чемпионате Европы представляли Алина Ковалева (скип), Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Анастасия Даньшина. Россиянки на групповом этапе одержали восемь побед при одном поражении и заняли второе место, а в полуфинале уступили соперницам из Швеции (3:9). Команда Швейцарии вышла в плей-офф с первого места, а в полуфинале уступила сборной Шотландии (2:3). Финал турнира состоится 23 ноября.

Команда Швейцарии в 13-й раз завоевала бронзовые награды европейского первенства. Также в активе керлингисток из Швейцарии шесть золотых и десять серебряных наград чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы является отборочным соревнованием к мировому первенству, которое пройдет в Канаде (14-22 марта 2020 года). Европейские сборные разыграли семь лицензий. Путевки на чемпионат мира завоевали сборные Швейцарии, России, Швеции, Шотландии, Германии, Чехии и Дании.

Российские керлингистки четыре раза выигрывали чемпионат Европы (2006, 2012, 2015, 2016), по одному разу завоевывали серебряные (2014) и бронзовые (2011) медали турнира.

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Зимние олимпийские виды спорта
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