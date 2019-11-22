Матч "Рубин" - "Зенит" и еще две встречи продолжат программу 17-го тура РПЛ

ТАСС, 23 ноября. Программа 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится тремя субботними встречами. "Оренбург" примет грозненский "Ахмат", петербургский "Зенит" отправится в гости к казанскому "Рубину", а московское "Динамо" проведет домашнюю встречу против "Ростова".

Встреча между "Оренбургом" и "Ахматом" начнется в 11:30 мск, главным арбитром назначен Алексей Еськов. Перед уходом на паузу, связанную с матчами национальных сборных, "Оренбург" не уступал в трех играх РПЛ, команда Владимира Федотова поднялась на восьмую строчку, набрав 19 очков. Встречу с "Ахматом" из-за травмы пропустит защитник Эдуард Готлиб.

Грозненцы идут на предпоследней строчке в турнирной таблице, имея в активе 15 очков. 30 сентября с поста главного тренера был уволен Рашид Рахимов, пришедший ему на смену Игорь Шалимов старается наладить игру команды, специалисту даже удалось добиться победы в 12-м туре против "Уфы" (1:0), но этот успех остается единственным в пяти последних играх РПЛ. Команда Шалимова имеет большие кадровые проблем - давно отсутствует Раванелли, который выбыл из-за разрыва крестообразных связок, после игры 14-го тура с тульским "Арсеналом" (1:1) в лазарет отправился защитник Ризван Уциев. Полузащитник Антон Швец не поможет своим партнерам из-за перебора желтых карточек.

Стартовый свисток в матче "Рубина" с "Зенитом", который даст Сергей Иванов, прозвучит в 14:00 мск. Команда из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице, набрав 36 очков, отрыв от занимающего второе место московского "Локомотива" составляет на данный момент два балла, однако железнодорожники свою встречу в туре уже провели. Подопечные Сергея Семака победили в последних четырех из пяти игр в РПЛ, "Зенит" пропустил лишь три мяча в этих встречах, забив 13 голов. Негативно может сказаться на результате в игре с "Рубином" состояние футболистов, уезжавших в сборную России на матчи отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против команд Бельгии (1:4) и Сан-Марино (5:0), среди которых значатся Артем Дзюба, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Далер Кузяев и Вячеслав Караваев.

"Рубина" не может забить и победить на протяжении четырех матчей. В последний раз клуб праздновал успех в начале октября, одолев "Тамбов" (2:1). В матче против "Зенита" из-за травмы не сыграет защитник Сильвие Бегич, из-за перебора желтых карточек встречу пропустят полузащитники Зураб Давиташвили и Александр Ташаев, один матч дисквалификации отбывает и хавбек Александр Зуев.

VAR на матче "Динамо" - "Ростов"

Заключительная встреча субботы пройдет в Москве, где "Динамо" на своем поле примет "Ростов", начало - 16:30 мск. Главным арбитром назначен Василий Казарцев, на матче применят систему видеоассистента рефери (VAR), за которую будут отвечать Виталий Мешков и Алексей Сухой.

Игра станет второй для Кирилла Новикова в качестве главного тренера москвичей, дебют завершился победой над "Рубином", ранее он был исполняющим обязанности наставника. После назначения Новикова дела у "Динамо" пошли в гору, команда не знает поражений в последних четырех матчах РПЛ. Эти результаты позволили клубу выбраться из зоны вылета, теперь "Динамо" занимает 11-ю строчку в турнирной таблице, имея в активе 18 очков. У команды нет травмированных футболистов, однако встречу с "Ростовом" из-за красной карточки пропустит защитник Иван Ордец.

"Ростов" стал одним из открытий нынешнего сезона, команда Валерия Карпина стабильно держится в пятерке лидеров турнирной таблицы. Однако в последних двух матчах у болельщиков могли возникнуть поводы для беспокойства - ростовчане упустили победу в игре с "Краснодаром" (2:2), ведя в счете 2:0 до 90-й минуты, а затем сенсационно проиграли дома новичку РПЛ "Тамбову" (1:2). Перед игрой с "Динамо" клуб из Ростова-на-Дону не имеет дисквалифицированных и травмированных футболистов.