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Еврокубки

"Зенит" проиграл "Басконии" и потерпел пятое подряд поражение в баскетбольной Евролиге

Встреча завершилась со счетом 70:60 в пользу испанского клуба
Описание
© EPA-EFE/David Aguilar

ТАСС, 23 ноября. Российский баскетбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) проиграл испанской "Басконии" со счетом 60:70 в гостевом матче 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в присутствии 10514 зрителей.

Самым результативным игроком стал грузинский форвард "Басконии" Торнике Шенгелия (20 очков). В составе "Зенита" больше всех очков набрал мексиканский центровой Айон Густаво (18 очков).

"Зенит" занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе две победы и восемь поражений. "Баскония" занимает девятое место, одержав пять побед и потерпев пять поражений.

В следующем матче "Зенит" 29 ноября на домашней площадке примет испанский "Реал". "Баскония" днем ранее в гостях сыграет с греческим "Панатинаикосом".

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