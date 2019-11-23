Сборная Испании стала последним полуфиналистом Кубка Дэвиса

ТАСС, 23 ноября. Сборная Испании по теннису обыграла команду Аргентины со счетом 2-1 в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Соревнования проходят в Мадриде.

Сначала испанец Пабло Карреньо-Буста уступил аргентинцу Гидо Пелье со счетом 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 1:6. После этого Рафаэль Надаль победил Диего Шварцмана - 6:1, 6:2. В решающей встрече Марсель Гранольерс и Надаль были сильнее пары Максимо Гонсалес / Леонардо Майер в трех сетах - 6:4, 4:6, 6:3.

Соперником испанцев по полуфиналу станет сборная Великобритании, которая ранее выбила из турнира немецкую команду. Первый матч Кайл Эдмунд выиграл у Филиппа Кольшрайбера со счетом 6:3, 7:5, во второй игре Даниэль Эванс победил Яна-Леннарда Штруффа - 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (7:2). Парную встречу команды играть не стали.

В другом полуфинале между собой сыграют сборные России и Канады. Оба матча этой стадии состоятся 23 ноября. Финальная часть Кубка Дэвиса завершится 24 ноября. Призовой фонд турнира, который с текущего года проходит в новом формате, составляет $20 млн.

Кубок Дэвиса проводится ежегодно с 1900 года. Рекордсменом по числу побед в турнире является сборная США (32). Россияне становились обладателями Кубка Дэвиса дважды (2002, 2006). Действующим победителем турнира являются хорваты.