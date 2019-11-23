Сборная Белоруссии обыграла команду ОАЭ в матче чемпионата мира по пляжному футболу

ТАСС, 23 ноября. Сборная Белоруссии по пляжному футболу победила команду ОАЭ со счетом 5:1 в первом туре группового этапа чемпионата мира. Турнир проходит в Парагвае.

В составе белорусской команды мячи забили Илья Савич (4-я минута), Валерий Макаревич (19), Денис Самсонов (29) и Игорь Бриштель (31, 32). У футболистов из ОАЭ отличился Ахмед Бер Салем (26).

Сборные Белоруссии и ОАЭ играют в группе C вместе с командами России и Сенегала, чей матч прошел в пятницу и завершился победой россиян со счетом 8:7. Команда ОАЭ встретится с российской сборной в следующем матче, который состоится 24 ноября, начало - 22:15 мск. Белорусские футболисты сыграют с сенегальцами 25 ноября, начало - 01:25 мск.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится с 1995 года, турнир проходит раз в два года. На мировом первенстве 2019 года участвуют 16 команд, разделенные на четыре группы. Команды, занявшие первые два места в каждой группе, выходят в плей-офф.

Рекорд по количеству побед на чемпионатах мира принадлежит команде Бразилии, которая выигрывала 14 раз, она же является действующим победителем турнира. Сборная России дважды одерживала победы на мировых первенствах (2011, 2013), в 2015-м россияне завоевали бронзовые награды. Соревнования в Парагвае завершатся 1 декабря.