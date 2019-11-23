Бразильские футболисты разгромили команду Омана в игре чемпионата мира по пляжному футболу

ТАСС, 23 ноября. Сборная Бразилии по пляжному футболу победила команду Омана со счетом 8:2 в первом туре группового этапа чемпионата мира. Турнир проходит в Парагвае.

В составе победителей мячи забили Бокинья (4-я и 11-я минуты), Мурисиньо (6, 19, 29), Фелипе да Сильва (12, 32) и Диого Катарино (35). У проигравших отличились Нух Салим Абдулла Аль-Заджали (8) и Сами Файл Аль-Булуши (33).

Сборные Бразилии и Омана играют в группе D вместе с командами Португалии и Нигерии, чей матч прошел в пятницу и завершился победой португальцев со счетом 10:1. Во втором туре сборная Бразилии сыграет с командой Португалии 25 ноября, а сборная Омана днем ранее встретится с командой Нигерии.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится с 1995 года, турнир проходит раз в два года. На мировом первенстве 2019 года участвуют 16 команд, разделенные на четыре группы. Команды, занявшие первые два места в каждой группе, выходят в плей-офф.

Бразильцы являются рекордсменами по количеству побед на чемпионатах мира (14 раз), они же выиграли предыдущее первенство. Сборная России, которая тоже выступает на нынешнем турнире, дважды одерживала победы на мировых первенствах (2011, 2013), в 2015-м россияне завоевали бронзовые награды. Соревнования в Парагвае завершатся 1 декабря.