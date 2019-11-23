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Серия Гран-при по фигурному катанию

Степанова и Букин стали вторыми в танцах на льду на Гран-при в Японии и вышли в финал

Победили на этапе с мировыми рекордами в короткой, произвольной и по сумме программ французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон
Александра Степанова и Иван Букин AP Photo/Andy Wong
Описание
Александра Степанова и Иван Букин
© AP Photo/Andy Wong

САППОРО /Япония/, 23 ноября. /ТАСС/. Россияне Александра Степанова и Иван Букин заняли второе место в танцах на льду на заключительном этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в японском Саппоро.

Победу одержали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон с мировыми рекордами в короткой, произвольной и по сумме программ. Третьими стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

Степанова и Букин завоевали путевку в финал Гран-при, который пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.

Этап в Саппоро завершится в воскресенье показательными выступлениями.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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