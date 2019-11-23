СМИ: футболист ЦСКА Чалов может перейти в "Челси" в январе

ТАСС, 23 ноября. Российский нападающий московского ЦСКА Федор Чалов может подписать контракт с английским футбольным клубом "Челси" в январе 2020 года. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британский телеканал Sky Sports.

Английский клуб подал апелляцию на снятие запрета на трансферы, который наложен Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за нарушения правил перехода игроков академии и действует до февраля 2020 года. Решение по апелляции должно быть вынесено в середине декабря. По информации источника, в случае положительного решения для "Челси" клуб готов приобрести 21-летнего Чалова в январе. Ранее сообщалось об интересе английского клуба "Кристал Пэлас" к российскому футболисту.

По данным Transfermarkt, сумма трансфера Чалова составляет €16 млн. Чалов является воспитанником ЦСКА, он провел 108 матчей за клуб, в которых отличился 35 раз и сделал 19 голевых передач. В составе ЦСКА игрок два раза стал серебряным призером чемпионата России (2017, 2018) и выиграл Суперкубок страны (2018). В сезоне-2018/19 форвард стал лучшим бомбардиром национального чемпионата, в 2017 году Чалов был признан лучшим молодым футболистом России.

В составе сборной России игрок провел два матча, не отметившись результативными действиями. За сборную среди игроков не старше 21 года Чалов провел 18 матчей, в которых забил восемь мячей и сделал четыре голевые передачи.