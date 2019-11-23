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Летние неолимпийские виды спорта

Лихачев назвал ключевой игру с командой ОАЭ за выход из группы на ЧМ по пляжному футболу

Встреча пройдет 24 ноября

МОСКВА, 23 ноября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев считает, что матч второго тура группового этапа чемпионата мира против команды ОАЭ станет ключевым в решении задачи по выходу из группы. Таким мнением Лихачев поделился с ТАСС.

Чемпионат мира проходит в Парагвае. В первом туре россияне обыграли команду Сенегала со счетом 8:7. Меньше чем за три минуты до конца игры подопечные Лихачева проигрывали со счетом 6:7, но затем сборная России смогла забить два гола за 10 секунд и одержать победу.

"Все те, кто следят за пляжным футболом, знают, что периодически такие матчи случаются, - сказал Лихачев. - Это была первая игра на чемпионате мира, и, конечно, особенно важно было добиться в ней положительного результата. Это удалось, я счастлив, что мы смогли добиться победы, хотя матч получился действительно валидольным. Основной полет разборов будет на следующий день, сегодня дадим ребятам возможность восстановиться, отдохнуть, посетить медицинские мероприятия".

"Был хороший первый период с нашей стороны, где мы полностью доминировали, выполняли то, о чем договаривались. Неудачным получился второй период, в третьем было больше эмоций, чем какого-то спокойного футбола, но еще раз повторю - главное, что мы победили. У Сенегала очень качественная сборная, она показывает хороший, силовой футбол и на протяжении уже более десятка лет является лучшей африканской командой. Думаю, что на этом чемпионате мира она попортит нервы многим командам", - отметил главный тренер сборной России.

Сборные России и Сенегала играют в группе C вместе с командами Белоруссии и ОАЭ, матч между которыми пройдет в субботу. Российская команда в следующем матче сыграет с командой ОАЭ, встреча пройдет 24 ноября, начало - 22:15 мск. "Будем делать все возможное, чтобы донести до ребят значимость следующей игры с ОАЭ. Это будет ключевой матч по выполнению задачи по выходу из группы", - заключил Лихачев.

Команды, занявшие первые два места в группе, выходят в плей-офф. Чемпионат мира завершится 1 декабря.

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Летние неолимпийские виды спорта
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