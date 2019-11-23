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Летние неолимпийские виды спорта

Британка Гибсон установила мировой рекорд в стрельбе из блочного лука

Спортсменка набрала 596 очков из 600 возможных в квалификации турнира GT Open в Люксембурге

ТАСС, 23 ноября. Британская спортсменка Элла Гибсон установила мировой рекорд в стрельбе из блочного лука на расстоянии 18 метров в помещении. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery).

19-летняя спортсменка набрала 596 очков из 600 возможных в квалификации турнира GT Open в Люксембурге. Спортсменка сделала 60 выстрелов, 56 раз выбив 10 очков и четыре раза - девять очков.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал американке Эрике Джонс (595 очков) и был установлен на турнире во французском Ниме в 2014 году.

Гибсон проводит первый сезон на взрослом уровне, ее рекорд также будет засчитан как юниорский.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
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