Британка Гибсон установила мировой рекорд в стрельбе из блочного лука

ТАСС, 23 ноября. Британская спортсменка Элла Гибсон установила мировой рекорд в стрельбе из блочного лука на расстоянии 18 метров в помещении. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery).

19-летняя спортсменка набрала 596 очков из 600 возможных в квалификации турнира GT Open в Люксембурге. Спортсменка сделала 60 выстрелов, 56 раз выбив 10 очков и четыре раза - девять очков.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал американке Эрике Джонс (595 очков) и был установлен на турнире во французском Ниме в 2014 году.

Гибсон проводит первый сезон на взрослом уровне, ее рекорд также будет засчитан как юниорский.