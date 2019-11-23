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Зимние олимпийские виды спорта

Мишин: участие Туктамышевой и Самодуровой на турнире в Загребе не вызывает сомнений

Под вопросом участие в турнире Андрея Лазукина
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Участие российских фигуристок Елизаветы Туктамышевой и Софьи Самодуровой на турнире серии "Челленджер" в Загребе не вызывает сомнений . Об этом ТАСС сообщил их тренер Алексей Мишин.

В нынешнем сезоне Туктамышева и Самодурова не смогли квалифицироваться в финал Гран-при, который пройдет в те же даты, что и турнир в Хорватии.

"Участие Лизы и Сони не вызывает сомнений, - сказал Мишин. - Андрей Лазукин (еще один подопечный Мишина, который был заявлен на "Челленджер" в Загребе - прим. ТАСС) весь сезон катается с травмой колена правой ноги. И от того, насколько успешно пройдет лечение перед Загребом, зависит его участие в этом турнире".

Турнире серии "Челленджер" в Загребе пройдет с 4 по 7 декабря.

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Зимние олимпийские виды спорта
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