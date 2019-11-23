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Кубок Дэвиса

Сборная России вышла вперед в полуфинальном матче с канадцами на Кубке Дэвиса

В первом матче Андрей Рублев переиграл Вашека Поспишила
Андрей Рублев EPA-EFE/EMILIO NARANJO
Описание
Андрей Рублев
© EPA-EFE/EMILIO NARANJO

ТАСС, 23 ноября. Российский теннисист Андрей Рублев переиграл канадца Вашека Поспишила в первой встрече полуфинального матча Кубка Дэвиса против сборной Канады. Соревнования проходят в Мадриде.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу 22-летнего россиянина. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает 23-е место, 29-летний Поспишил - 150-е.

Общий счет в противостоянии до двух побед стал 1-0 в пользу команды России. В следующей встрече Карен Хачанов (17) сыграет с Денисом Шаповаловым (15), затем пройдет парная встреча, на которую заявлены Рублев и Хачанов, а также Поспишил и Шаповалов.

В другом полуфинале встречаются сборные Великобритании и Испании, финальный матч пройдет в воскресенье. Призовой фонд турнира, который с текущего года проходит в новом формате, составляет $20 млн.

Кубок Дэвиса проводится ежегодно с 1900 года. Рекордсменом по числу побед в турнире является сборная США (32). Россияне становились обладателями Кубка Дэвиса дважды (2002, 2006), в прошлом году победу одержали хорваты.

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Кубок Дэвиса
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