Трехкратный чемпион мира Терещенко подписал пробный контракт с клубом КХЛ "Авангард"

ТАСС, 23 ноября. Центральный нападающий Алексей Терещенко подписал пробный контракт с омским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 38-летним хоккеистом рассчитано на три матча. Соглашение предусматривает, что хоккеист будет тренироваться в составе команды, а тренерский штаб должен будет оценить его форму и возможность заключения постоянного контракта. Пробный контракт может быть расторгнут обеими сторонами в любой момент без объяснения причин.

"В связи с волной травм нам пришлось искать новых игроков, и в первую очередь нам нужно закрыть пробелы в центральной линии. Алексей Терещенко - опытный мастер, который максимально быстро адаптируется к требованиям тренерского штаба Боба Хартли. На данный момент нам необходим игрок, способный уверенно действовать в третьем-четвертом звене, особенно в непростые моменты матчей, помогать защитникам. За три матча мы примем решение о заключении полноценного контракта с Алексеем Терещенко", - сказал президент клуба Максим Сушинский.

Терещенко является трехкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2012), также на его счету серебряная медаль мирового первенства 2010 года. В составе казанского "Ак Барса" в 2010 году он становился обладателем Кубка Гагарина. Также он выступал за столичное и минское "Динамо" и уфимский "Салават Юлаев", всего в КХЛ он провел 567 матчей, в которых набрал 295 очков (118 голов + 177 результативных передач).