Тарасенко объяснила причины решения временно возглавить ВФЛА

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Юлия Тарасенко решила возглавить организацию для того, чтобы продолжить выполнение текущей деятельности федерации. Об этом она рассказала в субботу журналистам.

Тарасенко была избрана исполняющей обязанности президента ВФЛА в субботу на заседании президиума организации.

"Зачем мне это нужно? Это нужно федерации, не может же она оставаться без управляющего, мы обязаны выполнять текущую деятельность", - сказала Тарасенко.

Необходимость проведения выборов возникла в связи с уходом Дмитрия Шляхтина с поста главы ВФЛА. В субботу он подал заявление об отставке в связи с выдвинутыми против него и еще четырех сотрудников ВФЛА обвинениями за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности.

Фигуранты дела были временно отстранены до вынесения вердикта. К 12 декабря национальная федерация должна предоставить независимому легкоатлетическому дисциплинарному органу Athletics Integrity Unit (AIU) ответы на выдвинутые обвинения.