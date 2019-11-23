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Зимние олимпийские виды спорта

Россиянка Иванова одержала победу на первом этапе Кубка мира по санному спорту

Екатерина Катникова заняла пятое место, Виктория Демченко - 12-е, Екатерина Батурина - 16-е
Татьяна Иванова AP Photo/Hans Pennink
Описание
Татьяна Иванова
© AP Photo/Hans Pennink

ТАСС, 23 ноября. Российская спортсменка Татьяна Иванова победила на первом этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в австрийском Инсбруке.

28-летняя россиянка затратила в сумме на обе попытки 1 минуту 21,304 секунды. Второй стала американка Саммер Бритчер (+0,110), третьими - немки Джессика Тибль и Юлия Таубиц (обе +0,164).

Россиянка Екатерина Катникова заняла пятое место (+0,193), Виктория Демченко - 12-е (+0,336), Екатерина Батурина - 16-е (+0,494).

Иванова является серебряным призером Олимпийских игр в Сочи в эстафете. Также в ее активе золотая медаль мирового первенства в эстафете и пять золотых наград европейского первенства.

Следующий этап Кубка мира пройдет в американском Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США) с 30 ноября по 1 декабря.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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