{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Массовый спорт

ФХР представила программу подготовки российских хоккеистов "Красная машина"

Были представлены теоретические пособия для игроков от 6 до 16 лет, отдельное пособие по подготовке вратарей, а также мобильное приложение с видеоуроками для тренеров
Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС

СОЧИ, 23 ноября. Федерация хоккея России (ФХР) презентовала все разделы национальной программы подготовки хоккеистов "Красная машина". Презентация прошла в Сочи, сообщает пресс-служба организации.

В ходе презентации были представлены теоретические пособия для игроков от 6 до 16 лет, отдельное пособие по подготовке вратарей, а также мобильное приложение с видеоуроками для тренеров. Также в ходе мероприятия состоялись мастер-классы, которые провели тренеры олимпийской сборной России Олег Браташ и Николай Хабибулин, а также тренер по развитию игроков сборных ФХР Дэниэл Бохнер и другие специалисты.

"Наша программа - это азбука хоккея для тех, кто им занимается, единый стандарт образования. Все тренеры, родители, дети могут скачать ее и изучить, она абсолютно бесплатна. Над программой работали более 20 человек - это наша комплексная научная группа. При ее создании мы изучили опыт наших ведущих советских тренеров, наработки других стран и добавили свои", - сказал первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

"В нашей программе учтены не только спортивная подготовка, но и психология, питание, общение с родителями и партнерами по команде. Да, это хоккейная программа, но она дает возможность для воспитания гармоничной личности. Даже если игрок не становится профессиональным хоккеистом, он будет готов к взаимодействию с миром, по жизни быть командным игроком", - добавил он.

Заместитель министра РФ Сергей Косилов отметил работу ФХР по разработке и внедрению тренировочных программ: "В октябре прошлого года утверждена концепция по подготовке спортивного резерва в нашей стране. Предусмотрена подготовка и внедрение типовых тренировочных программ по всем видам спорта. Благодаря такому подходу и отношению, которое демонстрирует Федерация хоккея России, первой ласточкой среди таких программ и является "Красная машина". Она предусматривает подготовку резерва совсем в другом качестве. Можно смело рассчитывать, что в ближайшее время мы вырастим новое поколение олимпийских чемпионов".

Программа разработана ФХР и принята Министерством спорта России в качестве федерального стандарта подготовки игроков. Она позволит всем российским хоккеистам заниматься по единой системе спортивного образования. В настоящий момент программа "Красная машина" проходит этап внедрения в хоккейных школах страны. По ее методикам будут готовиться хоккеисты в более чем 600 детско-юношеских спортивных школах и специализированных академиях.

Реклама на ТАСС
Футбол в России
"Спартак-2" в меньшинстве сыграл вничью с "Авангардом" в матче Олимп-ФНЛ
Встреча завершилась со счетом 1:1
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС