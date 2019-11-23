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Футбол в России

"Спартак-2" в меньшинстве сыграл вничью с "Авангардом" в матче Олимп-ФНЛ

Встреча завершилась со счетом 1:1

ТАСС, 23 ноября. Московский "Спартак-2" сыграл вничью с курским "Авангардом" со счетом 1:1 в домашнем матче 25-го тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В составе столичной команды забитыми мячом отметился Александр Руденко (69-я минута), у гостей отличился Кирилл Гоцук (18). На 32-й минуте встречи защитник московского клуба Даниил Петрунин получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Спартак-2" не может одержать победу на протяжении четырех встреч (два поражения и две ничьи). "Авангард" третий матч подряд завершил вничью.

В турнирной таблице "Спартак-2" находится в зоне вылета, занимая 16-е место с 25 очками, курский клуб идет 14-м, имея в активе 27 очков. В следующем туре московская команда в гостях сыграет с ивановским "Текстильщиком", "Авангард" примет столичное "Торпедо". Матчи пройдут в марте 2020 года, точный календарь весенней части чемпионата будет известен позднее.

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Российский футбол
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