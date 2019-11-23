Непомнящий переместился на последнее место после второго дня этапа Гранд-тура по шахматам

ТАСС, 23 ноября. Россиянин Ян Непомнящий располагается на последней, 10-й строчке в турнирной таблице после шести туров в быстрые шахматы на заключительном этапе Гранд-тура, который проходит в индийской Калькутте.

В четвертом туре Непомнящий черными фигурами проиграл индийцу Пентале Харикришне, в пятом белыми фигурами уступил китайцу Дин Лижэню, в шестом черными фигурами сыграл вничью с американцем Уэсли Со.

Непомнящий набрал три очка из 12 возможных. Лидирует норвежец Магнус Карлсен (10), по семь очков в активе у Со и его соотечественника Хикару Накамуры (4), по шесть очков набрали Дин Лижэнь, голландец Аниш Гири и индиец Вишванатан Ананд, по пять очков у армянина Левона Ароняна, Харикришны и еще одного индийца Сантоша Видита.

В воскресенье пройдут партии седьмого, восьмого и девятого туров. Непомнящий встретится с Видитом, Ароняном и Накамурой. Соревнования завершатся 26 ноября, призовой фонд турнира составляет $150 тыс.