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Серия Гран-при по фигурному катанию

Горшков отметил положительный сдвиг в российском мужском одиночном катании

Российские одиночники завоевали пять медалей на этапах серии Гран-при

МОСКВА, 23 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Положительный сдвиг наметился в российском мужском одиночном катании в первой половине сезона-2019/20. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

На этапах серии Гран-при российские одиночники завоевали пять медалей, включая одну золотую. По итогам этапов в финал серии квалифицировались два российских фигуриста - Александр Самарин и Дмитрий Алиев.

"Это только первая половина сезона, далеко идущие выводы делать пока рано, - сказал Горшков. - Но на данный момент - да, действительно сдвиг есть, и он очевиден. Но впереди еще финал Гран-при, а потом главные старты - чемпионаты Европы и мира".

Финал Гран-при пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.

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Серия Гран-при по фигурному катанию
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