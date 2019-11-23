Сборная Канады по теннису сравняла счет в полуфинальном матче Кубка Дэвиса с россиянами

ТАСС, 23 ноября. Российский теннисист Карен Хачанов проиграл канадцу Денису Шаповалову во второй встрече полуфинального матча Кубка Дэвиса. Соревнования проходят в Мадриде.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:4 в пользу 20-летнего канадца. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 23-летний Хачанов занимает 17-е место, Шаповалов - 15-е.

Ранее Андрей Рублев обыграл Вашека Поспишила (6:4, 6:4). Счет в противостоянии до двух побед стал равным - 1-1. В решающей парной встрече, которая пройдет позже в субботу, Хачанов и Рублев сыграют против Шаповалова и Поспишила.

В другом полуфинале встретятся сборные Великобритании и Испании, финальный матч пройдет в воскресенье. Призовой фонд турнира, который с текущего года проходит в новом формате, составляет $20 млн.

Кубок Дэвиса проводится ежегодно с 1900 года. Рекордсменом по числу побед в турнире является сборная США (32). Россияне становились обладателями Кубка Дэвиса дважды (2002, 2006), в прошлом году победу одержали хорваты.