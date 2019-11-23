Российская конькобежка Фаткулина стала второй на дистанции 500 м на этапе КМ в Польше

ТАСС, 23 ноября. Россиянка Ольга Фаткулина заняла второе место на дистанции 500 метров на втором этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в польском городе Томашув-Мазовецкий.

Спортсменка показала результат 37,973 секунды. Победительницей стала японка Нао Кодайра (37,775), третье место у еще одной представительницы России Дарьи Качановой (38,084).

Фаткулина является серебряным призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи, чемпионкой мира и Европы. В активе Качановой бронза чемпионата мира и серебро чемпионата Европы.

Этап Кубка мира в Польше завершится в воскресенье.