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Зимние олимпийские виды спорта

Российская конькобежка Фаткулина стала второй на дистанции 500 м на этапе КМ в Польше

Еще одна россиянка Дарья Качанова заняла третье место
Ольга Фаткулина EPA-EFE/GRZEGORZ MICHALOWSKI
Описание
Ольга Фаткулина
© EPA-EFE/GRZEGORZ MICHALOWSKI

ТАСС, 23 ноября. Россиянка Ольга Фаткулина заняла второе место на дистанции 500 метров на втором этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в польском городе Томашув-Мазовецкий.

Спортсменка показала результат 37,973 секунды. Победительницей стала японка Нао Кодайра (37,775), третье место у еще одной представительницы России Дарьи Качановой (38,084).

Фаткулина является серебряным призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи, чемпионкой мира и Европы. В активе Качановой бронза чемпионата мира и серебро чемпионата Европы.

Этап Кубка мира в Польше завершится в воскресенье.

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Зимние олимпийские виды спорта
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