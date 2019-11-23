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Футбол в России

Дубль Филиппа с пенальти принес "Динамо" победу над "Ростовом" в матче чемпионата России

Встреча завершилась со счетом 2:1, на девятой добавленной ко второму тайму минуте полузащитник "Ростова" Алексей Ионов не реализовал пенальти
Описание
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Московское "Динамо" одержало победу над "Ростовом" со счетом 2:1 в домашнем матче 17-го тура чемпионата России по футболу.

В составе победителей оба мяча с пенальти забил Максимилиан Филипп (33-я и 90-я минуты), у проигравших отличился Ивелин Попов (13). На девятой добавленной ко второму тайму минуте полузащитник "Ростова" Алексей Ионов не реализовал пенальти.

"Динамо" не проигрывает в чемпионате России на протяжении пяти матчей (три победы, две ничьи). В последний раз бело-голубые потерпели поражение 5 октября, в гостях уступив "Оренбургу" (0:2). После этой игры с поста главного тренера "Динамо" был уволен Дмитрий Хохлов, которого сменил Кирилл Новиков. "Ростов" не может победить в Российской премьер-лиге в третьем матче кряду (два поражения, одна ничья).

В турнирной таблице "Динамо" занимает седьмое место, набрав 21 очко. "Ростов" с 30 очками идет третьим, девять очков проигрывая лидирующему санкт-петербургскому "Зениту" и четыре очка - идущему вторым московскому "Локомотиву".

В следующем туре "Динамо" 1 декабря в гостях сыграет с "Локомотивом", "Ростов" 30 ноября примет екатеринбургский "Урал".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит17123233-939
2Локомотив17104327-1834
3Ростов1793530-2730
4ЦСКА1693424-1630
5Краснодар1686230-1830
6Спартак1663718-1621
7Динамо1756614-1721
8Арсенал1654717-2119
9Оренбург1754821-2419
10Урал1654721-2919
11Ахмат1746712-2218
12Уфа1646613-1618
13Крылья Советов1653818-2018
14Рубин174589-1917
15Тамбов17521020-2617
16Сочи1634914-2313
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