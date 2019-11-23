Дубль Филиппа с пенальти принес "Динамо" победу над "Ростовом" в матче чемпионата России

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Московское "Динамо" одержало победу над "Ростовом" со счетом 2:1 в домашнем матче 17-го тура чемпионата России по футболу.

В составе победителей оба мяча с пенальти забил Максимилиан Филипп (33-я и 90-я минуты), у проигравших отличился Ивелин Попов (13). На девятой добавленной ко второму тайму минуте полузащитник "Ростова" Алексей Ионов не реализовал пенальти.

"Динамо" не проигрывает в чемпионате России на протяжении пяти матчей (три победы, две ничьи). В последний раз бело-голубые потерпели поражение 5 октября, в гостях уступив "Оренбургу" (0:2). После этой игры с поста главного тренера "Динамо" был уволен Дмитрий Хохлов, которого сменил Кирилл Новиков. "Ростов" не может победить в Российской премьер-лиге в третьем матче кряду (два поражения, одна ничья).

В турнирной таблице "Динамо" занимает седьмое место, набрав 21 очко. "Ростов" с 30 очками идет третьим, девять очков проигрывая лидирующему санкт-петербургскому "Зениту" и четыре очка - идущему вторым московскому "Локомотиву".

В следующем туре "Динамо" 1 декабря в гостях сыграет с "Локомотивом", "Ростов" 30 ноября примет екатеринбургский "Урал".