Дубль Филиппа с пенальти принес "Динамо" победу над "Ростовом" в матче чемпионата России

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Московское "Динамо" одержало победу над "Ростовом" со счетом 2:1 в домашнем матче 17-го тура чемпионата России по футболу.
В составе победителей оба мяча с пенальти забил Максимилиан Филипп (33-я и 90-я минуты), у проигравших отличился Ивелин Попов (13). На девятой добавленной ко второму тайму минуте полузащитник "Ростова" Алексей Ионов не реализовал пенальти.
"Динамо" не проигрывает в чемпионате России на протяжении пяти матчей (три победы, две ничьи). В последний раз бело-голубые потерпели поражение 5 октября, в гостях уступив "Оренбургу" (0:2). После этой игры с поста главного тренера "Динамо" был уволен Дмитрий Хохлов, которого сменил Кирилл Новиков. "Ростов" не может победить в Российской премьер-лиге в третьем матче кряду (два поражения, одна ничья).
В турнирной таблице "Динамо" занимает седьмое место, набрав 21 очко. "Ростов" с 30 очками идет третьим, девять очков проигрывая лидирующему санкт-петербургскому "Зениту" и четыре очка - идущему вторым московскому "Локомотиву".
В следующем туре "Динамо" 1 декабря в гостях сыграет с "Локомотивом", "Ростов" 30 ноября примет екатеринбургский "Урал".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|17
|12
|3
|2
|33-9
|39
|2
|Локомотив
|17
|10
|4
|3
|27-18
|34
|3
|Ростов
|17
|9
|3
|5
|30-27
|30
|4
|ЦСКА
|16
|9
|3
|4
|24-16
|30
|5
|Краснодар
|16
|8
|6
|2
|30-18
|30
|6
|Спартак
|16
|6
|3
|7
|18-16
|21
|7
|Динамо
|17
|5
|6
|6
|14-17
|21
|8
|Арсенал
|16
|5
|4
|7
|17-21
|19
|9
|Оренбург
|17
|5
|4
|8
|21-24
|19
|10
|Урал
|16
|5
|4
|7
|21-29
|19
|11
|Ахмат
|17
|4
|6
|7
|12-22
|18
|12
|Уфа
|16
|4
|6
|6
|13-16
|18
|13
|Крылья Советов
|16
|5
|3
|8
|18-20
|18
|14
|Рубин
|17
|4
|5
|8
|9-19
|17
|15
|Тамбов
|17
|5
|2
|10
|20-26
|17
|16
|Сочи
|16
|3
|4
|9
|14-23
|13