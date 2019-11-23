Надежда по имени Юлия. Вытаскивать российскую легкую атлетику из ямы доверили Тарасенко

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Дмитрий Шляхтин окончательно покинул пост президента Всероссийской легкой атлетике (ВФЛА), вести работу по восстановлению доверия к организации на фоне обвинений в соучастии в нарушении антидопинговых правил было бессмысленно. В субботу правление ВФЛА избрало человека, который временно займет место Шляхтина. Исполняющей обязанности президента стала Юлия Тарасенко - один из трех вице-президентов организации, которые претендовали на это место. Двумя другими были главный тренер национальной команды, олимпийский чемпион Юрий Борзаковский и Марина Купцова. "Заседание шло долго, решалось много вопросов, все высказались относительно дальнейших действий федерации. Впереди отчетная конференция, даты ее проведения пока нет", - сказала Тарасенко. Главное - спортсмены Пока сложно спрогнозировать, что последует за этим решением. Борзаковский после заседания заявил, что главное для организации сейчас - не сорвать подготовку российских легкоатлетов к Олимпийским играм 2020 года. "В каком статусе они там выступят - это уже второй вопрос, - сказал он. - Надеюсь на то, что World Athletics пересмотрит формат рассмотрения заявок [на получение международного старта] и будет допускать наших легкоатлетов на международные соревнования".

Шляхтин возглавил ВФЛА в январе 2016 года. Его целью было восстановить членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics, прежнее название - IAAF), которое было приостановлено в ноябре 2015 года в связи с крупнейшим в истории организации допинговым скандалом. Вместо этого в пятницу совет World Athletics, опираясь на последние события, принял решение приостановить процесс восстановления ВФЛА. Более того, организации теперь грозит полное исключение из World Athletics. Что же касается спортсменов, то процедуру выдачи российским легкоатлетам нейтрального статуса собираются пересмотреть. Не поставлена точка и в допинговом деле серебряного призера чемпионата мира Данила Лысенко, которое стало катализатором описываемых событий. До 12 декабря ВФЛА должна предоставить независимому легкоатлетическому дисциплинарному органу Athletics Integrity Unit (AIU) ответы на выдвинутые обвинения Шляхтину и еще четырем сотрудникам организации. Их обвиняют в отказе сотрудничать со следствием при расследовании дела Лысенко и в попытке выгородить спортсмена, который обвиняется в систематическом пропуске внесоревновательного допинг-тестирования. "Шляхтина поменяли на Шляхтина" Трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене, которая уже давно призывала Шляхтина уйти в отставку, последнее решение президиума не одобрила."Шляхтина поменяли на Шляхтина. Тарасенко - ставленница Шляхтина, и должна незамедлительно уйти из федерации вслед за своим сверхпрофессиональным начальником, как и все остальные его друзья. Хочу поздравить всех тех, кто продавил это назначение, вы молодцы, операция по ликвидации российской легкой атлетики практически завершена", - сказала Ласицкене.