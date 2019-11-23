Надежда по имени Юлия. Вытаскивать российскую легкую атлетику из ямы доверили Тарасенко

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Дмитрий Шляхтин окончательно покинул пост президента Всероссийской легкой атлетике (ВФЛА), вести работу по восстановлению доверия к организации на фоне обвинений в соучастии в нарушении антидопинговых правил было бессмысленно.
В субботу правление ВФЛА избрало человека, который временно займет место Шляхтина. Исполняющей обязанности президента стала Юлия Тарасенко - один из трех вице-президентов организации, которые претендовали на это место. Двумя другими были главный тренер национальной команды, олимпийский чемпион Юрий Борзаковский и Марина Купцова.
"Заседание шло долго, решалось много вопросов, все высказались относительно дальнейших действий федерации. Впереди отчетная конференция, даты ее проведения пока нет", - сказала Тарасенко.
Главное - спортсмены
Пока сложно спрогнозировать, что последует за этим решением. Борзаковский после заседания заявил, что главное для организации сейчас - не сорвать подготовку российских легкоатлетов к Олимпийским играм 2020 года. "В каком статусе они там выступят - это уже второй вопрос, - сказал он. - Надеюсь на то, что World Athletics пересмотрит формат рассмотрения заявок [на получение международного старта] и будет допускать наших легкоатлетов на международные соревнования".
Шляхтин возглавил ВФЛА в январе 2016 года. Его целью было восстановить членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics, прежнее название - IAAF), которое было приостановлено в ноябре 2015 года в связи с крупнейшим в истории организации допинговым скандалом.
Вместо этого в пятницу совет World Athletics, опираясь на последние события, принял решение приостановить процесс восстановления ВФЛА. Более того, организации теперь грозит полное исключение из World Athletics. Что же касается спортсменов, то процедуру выдачи российским легкоатлетам нейтрального статуса собираются пересмотреть.
Не поставлена точка и в допинговом деле серебряного призера чемпионата мира Данила Лысенко, которое стало катализатором описываемых событий. До 12 декабря ВФЛА должна предоставить независимому легкоатлетическому дисциплинарному органу Athletics Integrity Unit (AIU) ответы на выдвинутые обвинения Шляхтину и еще четырем сотрудникам организации. Их обвиняют в отказе сотрудничать со следствием при расследовании дела Лысенко и в попытке выгородить спортсмена, который обвиняется в систематическом пропуске внесоревновательного допинг-тестирования.
"Шляхтина поменяли на Шляхтина"
Трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене, которая уже давно призывала Шляхтина уйти в отставку, последнее решение президиума не одобрила."Шляхтина поменяли на Шляхтина. Тарасенко - ставленница Шляхтина, и должна незамедлительно уйти из федерации вслед за своим сверхпрофессиональным начальником, как и все остальные его друзья. Хочу поздравить всех тех, кто продавил это назначение, вы молодцы, операция по ликвидации российской легкой атлетики практически завершена", - сказала Ласицкене.
"Из трех представленных кандидатур, самым логичным вариантом был бы выбор Марины Купцовой, она независима от бывших горе-руководителей, с опытом руководящей работы, всегда боролась против допинга и завершила карьеру более десяти лет назад. Это тоже важный аспект, с учетом того, как Международная ассоциация легкоатлетических федераций любит сейчас перепроверять все пробы", - подчеркнула она.
Ласицкене не просто так делает резкие заявления. На кону стоит вопрос ее участия в Олимпиаде в Токио, которая пройдет летом следующего года. В 2016-м она уже пропустила Игры, повторение такой ситуации для спортсменки, которая имеет все награды, кроме олимпийской, будет настоящим ударом.
"Пропустить вторую Олимпиаду подряд - это неописуемая жесть, я даже не знаю, как это описать и с чем сравнить, - заявила двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, которая пропустила Игры в Рио-де-Жанейро и после этого завершила карьеру. - Второй олимпийский цикл пахать, столько выигрывать и преодолевать, чтобы пропустить главный старт четырехлетия, это уж слишком".
Параллельно с легкоатлетической развивается другая история, которая сулит российскому спорту еще более крупные проблемы. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не стало скрывать, что комитет по соответствию рекомендовал исполкому организации применить санкции в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) за нарушение, к которому оно даже не причастно. А именно - за изменения, которые были обнаружены при проверке базы данных московской лаборатории, которая была получена WADA в начале года при содействии Следственного комитета России и Министерства спорта. Ее целостность являлась одним из условий восстановления РУСАДА в сентябре прошлого года.
Если РУСАДА подвергнется санкциям, российские спортсмены могут быть отлучены от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Также страна не сможет принимать у себя международные старты и выдвигать своих представителей на должность в спортивных федерациях. Решение по статусу национального антидопингового агентства исполком WADA примет 9 декабря.