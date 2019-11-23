Сборная России по теннису проиграла канадцам в полуфинале Кубка Дэвиса

В первом матче россиянин Андрей Рублев (23-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов) обыграл канадца Вашека Поспишила (150) со счетом 6:4, 6:4. Во второй игре Карен Хачанов (17) проиграл Денису Шаповалову (15) - 4:6, 6:4, 4:6. В решающей парной встрече Хачанов и Рублев уступили Шаповалову и Поспишилу - 3:6, 6:3, 6:7 (5:7).

ТАСС, 23 ноября. Команда России по теннису уступила сборной Канады со счетом 1-2 в полуфинале Кубка Дэвиса. Соревнования проходят в Мадриде.

В заявку сборной России на турнир также входил Евгений Донской (113), но он не провел ни одного матча. Выйдя в полуфинал, российская команда гарантировала себе участие в финальной части Кубка Дэвиса в 2020 году.

Сборная Канады впервые в истории вышла в финал Кубка Дэвиса, до этого лучшим достижением команды был выход в полуфинал (1913, 2013, 2019). В финале турнира в воскресенье канадцы сыграют с победителем матча Испания - Великобритания, который состоится позже в субботу.

Призовой фонд Кубка Дэвиса, который с текущего года проходит в новом формате, составляет $20 млн. Турнир проводится ежегодно с 1900 года. Рекордсменом по числу побед в Кубке Дэвиса является сборная США (32). Россияне становились победителем турнира дважды (2002, 2006), действующими обладателями трофея являются хорваты.