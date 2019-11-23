Минское "Динамо" победило "Авангард" в матче чемпионата КХЛ

БАЛАШИХА /Московская область/, 23 ноября. /ТАСС/. Минское "Динамо" одержало победу над омским "Авангардом" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Балашихе в присутствии 4670 зрителей.

В составе победителей дубль оформил Теему Пулккинен (6-я и 38-я минуты). У "Авангарда" отличился Кирилл Семенов (5). Форвард минского "Динамо" Александр Павлович провел свой 300-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ.

"Динамо" прервало серию из трех поражений. В последний раз минская команда одерживала победу над "Авангардом" 24 ноября 2017 года, тогда встреча в Минске завершилась со счетом 3:2 Б. "Динамо" занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 25 очков в 30 матчах. "Авангард" идет вторым на Востоке, имея в активе 41 очко после 31 встречи.

В следующем матче минское "Динамо" 26 ноября на домашней площадке примет владивостокский "Адмирал". "Авангард" днем ранее дома примет подольский "Витязь".