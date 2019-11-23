Шведские керлингистки в 21-й раз стали победительницами чемпионата Европы

ТАСС, 23 ноября. Женская сборная Швеции по керлингу победила команду Шотландии со счетом 5:4 в финальном матче чемпионата Европы. Соревнования прошли в шведском городе Хельсингборг.

Сборную Швеции на чемпионате Европы представляли Анна Хассельборг (скип), Сара Макманус, Агнес Кнохенхауэр, София Мабергс и Йоханна Хельдин. Шведки на групповом этапе одержали семь побед при двух поражениях и заняли третье место, а в полуфинале обыграли сборную России (9:3). Команда Шотландии вышла в плей-офф с четвертого места, а в полуфинале обыграла сборную Швейцарии (3:2).

Команда Швеции в 21-й раз завоевала золотые награды европейского первенства, что является рекордом турнира. Также в активе керлингисток из Швеции 11 серебряных и четыре бронзовые медали. Шотландская команда в 12-й раз стала серебряным призером турнира, трижды шотландки выигрывали чемпионат Европы, семь раз становились третьими. Сборная России ранее в пятницу проиграла команде Швейцарии в матче за третье место (5:6).

В соревнованиях мужчин золотые медали чемпионата Европы также завоевала команда Швеции, победившая в финале швейцарцев (9:3), обладателями бронзовых наград турнира стала сборная Шотландии, одолевшая в матче за третье место соперников из Дании (7:2). Российские керлингисты по итогам группового этапа турнира заняли девятое место и вылетели в дивизион В.

Чемпионат Европы является отборочным соревнованием к мировому первенству, которое пройдет в Канаде (14-22 марта 2020 года). Европейские сборные разыграли семь лицензий. Путевки на чемпионат мира завоевали сборные Швейцарии, России, Швеции, Шотландии, Германии, Чехии и Дании.

Российские керлингистки четыре раза выигрывали чемпионат Европы (2006, 2012, 2015, 2016), по одному разу завоевывали серебряные (2014) и бронзовые (2011) медали турнира.