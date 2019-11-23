Глава Международной федерации лыжного спорта Каспер покинет пост в мае 2020 года

ТАСС, 23 ноября. Президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) швейцарец Джанфранко Каспер объявил о том, что покинет свой пост на предстоящем конгрессе организации, который пройдет 22 мая 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба FIS.

Каспер в очередной раз был переизбран на пост главы FIS в мае 2018 года, его полномочия истекают в 2022 году. Решение о досрочном сложении полномочий 75-летний швейцарец принял для того, чтобы предоставить достаточное количество времени национальным лыжным ассоциациям для подготовки заявок кандидатов на выборы нового главы FIS.

Каспер впервые был избран президентом FIS в 1998 году, в организации он работает с 1974 года. Швейцарец был членом Международного олимпийского комитета (МОК) с 2000 по 2018 год.