"Торпедо" проиграло "Лучу" и потерпело третье поражение подряд в Олимп - ФНЛ

ТАСС, 23 ноября. Московское "Торпедо" уступило владивостокскому "Лучу" со счетом 0:2 в домашнем матче 25-го тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Голы в матче забили Никита Саламатов (47) и Саид Алиев (71).

"Торпедо" потерпело третье поражение кряду и занимает второе место в турнирной таблице, набрав 51 очко в 25 матчах. "Луч" идет 15-м, имея в активе 26 очков после 25 встреч. Лидирует волгоградский "Ротор" (52 очка после 25 игр).

В следующем туре, матчи которого пройдут после зимнего перерыва, "Торпедо" 9 марта на выезде сыграет с курским "Авангардом". "Луч" в тот же день в гостях сыграет с "Чайкой" (Ростовская область). 4 марта "Торпедо" в гостях встретится с подмосковными "Химками" в четвертьфинальном матче Кубка России.

Результаты других матчей игрового дня: