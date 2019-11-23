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Футбол в России

"Торпедо" проиграло "Лучу" и потерпело третье поражение подряд в Олимп - ФНЛ

Встреча завершилась со счетом 0:2

ТАСС, 23 ноября. Московское "Торпедо" уступило владивостокскому "Лучу" со счетом 0:2 в домашнем матче 25-го тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Голы в матче забили Никита Саламатов (47) и Саид Алиев (71).

"Торпедо" потерпело третье поражение кряду и занимает второе место в турнирной таблице, набрав 51 очко в 25 матчах. "Луч" идет 15-м, имея в активе 26 очков после 25 встреч. Лидирует волгоградский "Ротор" (52 очка после 25 игр).

В следующем туре, матчи которого пройдут после зимнего перерыва, "Торпедо" 9 марта на выезде сыграет с курским "Авангардом". "Луч" в тот же день в гостях сыграет с "Чайкой" (Ростовская область). 4 марта "Торпедо" в гостях встретится с подмосковными "Химками" в четвертьфинальном матче Кубка России.

Результаты других матчей игрового дня:

  • "Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Енисей" (Красноярск) - 1:0;
  • "Чайка" - "Армавир" - 1:0;
  • "Шинник" (Ярославль) - "Текстильщик" (Иваново) - 3:0;
  • "Ротор" - "Томь" (Томск) - 2:0;
  • "Факел" (Воронеж) - "Нижний Новгород" - 0:2;
  • "Чертаново" (Москва) - "СКА-Хабаровск" - 1:0;
  • "Краснодар-2" - "Химки" - 2:2;
  • "Балтика" (Калининград) - "Мордовия" (Саранск) - 0:2.
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Российский футбол
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