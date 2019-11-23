Есмантович: Минспорту и ФХР нужно подумать о программе для сохранения сильнейших игроков

ТАСС, 23 ноября. Министерству спорта и Федерации хоккея России (ФХР), представившим в субботу в Сочи все разделы национальной программы подготовки хоккеистов "Красная машина", стоит подумать о разработке системы, которая бы позволила сохранить в России сильнейших игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и приостановила бы их отъезд за рубеж, в том числе в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Такое мнение высказал президент ЦСКА Игорь Есмантович, слова которого передает пресс-служба армейцев.

По окончании нынешнего сезона закончатся соглашения с ЦСКА, в частности, у форвардов Михаила Григоренко и Кирилла Капризова, защитника Никиты Нестерова, вратаря Ильи Сорокина. Все они являются действующими обладателями Кубка Гагарина и олимпийскими чемпионами.

"Она [программа] поможет аккумулировать весь опыт отечественного хоккея. Вдобавок этот проект поможет тренерам определить разницу между подготовкой игроков высшего уровня, что очень важно для формирования сборных команд, и для массового хоккея, - сказал Есмантович. - Хотел бы добавить от себя: ФХР и Минспорт провели отличную работу, с помощью этой программы наверняка будут подготовлены игроки для олимпийской сборной в Пекине. Но и ребята, победившие на Олимпийских играх в Пхёнчхане, еще в самом соку, отлично себя зарекомендовали в нынешнем чемпионате и в складывающейся ситуации могут принести пользу сборной на Играх-2022".

"Однако я как руководитель знаменитого на весь мир клуба не понимаю, как в нынешних условиях сохранить в своей команде лучших игроков. Капризов, Григоренко, Нестеров, [Алексей] Марченко, Сорокин - у них после этого сезона заканчиваются контракты, как их удержать в России в условиях будущего жесткого потолка зарплат? В ЦСКА, одном из базовых клубов сборной, ныне играют восемь олимпийских чемпионов, есть чемпионы мира. Может, ФХР и Минспорту стоит подумать, собрать рабочую группу из этих ведомств, определиться со стратегией и разработать дополнительную программу, чтобы сократить отток сильнейших хоккеистов из КХЛ, которые могут в ближайшее время уехать в НХЛ и европейские лиги, так как жесткий потолок зарплат в КХЛ повлечет некоторые юридические вещи, препятствующие тому, чтобы эти ребята остались играть в России", - добавил он.

"Были варианты пригласить игрока из Северной Америки и Швейцарии"

В пяти последних матчах ЦСКА потерпел четыре поражения. "В хоккее для успеха очень важны нюансы, мелочи, психология. В последнее время мы растеряли ряд мелочей, которые дают результат. Спады бывают у всех, это надо пройти, что мы сейчас и делаем, без поражений не бывает побед", - отметил он.

Ранее армейцы подписали форвардов Никиту Коростелева и шведа Марио Кемпе, ранее игравшего в НХЛ. "Коростелев - парень из нашей школы. Полтора года назад он вместе с [Сергеем] Толчинским прошел с командой предсезонку, но решил использовать еще один шанс зацепиться за НХЛ. Теперь наш воспитанник вернулся в ЦСКА, будем работать", - отметил президент.

"Что касается шестого легионера, то он был в команде и в прошлом сезоне. Скаутская служба отлично сработала. Были варианты пригласить игрока из Швейцарии, Швеции и Северной Америки. Мы остановились на Марио и будем работать с шестью легионерами", - добавил он.

ЦСКА возглавляет Западную конференцию, отставая от СКА на три очка.