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Летние олимпийские виды спорта

Мухаммад и Кипчоге признаны лучшими легкоатлетами года по версии World Athletics

Восходящими звездами признаны украинская прыгунья в высоту Ярослава Могучих и эфиопский бегун Селемон Барега
Далайла Мухаммад EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
Описание
Далайла Мухаммад
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

ТАСС, 24 ноября. Американская бегунья Далайла Мухаммад и кенийский марафонец Элиуд Кипчоге стали лучшими легкоатлетами года по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом сообщает пресс-служба организации.

29-летняя Мухаммад в 2019 году завоевала две золотые медали чемпионата мира в Дохе, а также обновила мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами (52,16 секунды). Кипчоге второй раз стал лауреатом премии от World Athletics (ранее - IAAF), в нынешнем году 35-летний кениец одержал победу на Лондонском марафоне, а также стал первым в истории спортсменом, которому удалось пробежать марафонскую дистанцию менее чем за два часа (1:59.40,2). Рекорд является неофициальным, поскольку был установлен на соревнованиях, которые проводились не под эгидой World Athletics.

Восходящими звездами по версии World Athletics признаны украинская прыгунья в высоту Ярослава Могучих и эфиопский бегун Селемон Барега. 18-летняя Могучих завоевала серебряную награду чемпионата мира 2019 года, уступив лишь россиянке Марии Ласицкене. 19-летний Барега также стал серебряным призером мирового первенства в Дохе на дистанции 5000 м.

Награду за тренерские заслуги получил ирландец Колм О'Коннелл, который тренировал кенийских спортсменов с 1976 года. За это время специалист воспитал 25 чемпионов мира и четырех обладателей золота Олимпийских игр, в том числе Уилсона Кипкетера и Давида Рудишу, которые признавались лучшими спортсменами года по версии World Athletics в 1997 и 2010 годах соответственно.

Российские спортсмены не попали в финальный список претендентов на награды.

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Летние олимпийские виды спорта
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