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Футбол в России

Программа 17-го тура чемпионата России по футболу завершится четырьмя играми в воскресенье

Состоятся игры "Уфа" - "Сочи", "Урал" - "Спартак", "Арсенал" - "Краснодар" и ЦСКА - "Крылья Советов"

ТАСС, 24 ноября. Программа 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится четырьмя воскресными матчами. "Уфа" примет "Сочи", московский "Спартак" отправится в гости к екатеринбургскому "Уралу", тульский "Арсенал" проведет домашнюю встречу против "Краснодара", в Москве ЦСКА примет самарские "Крылья Советов".

Матч между "Уфой" и "Сочи" начнется в 11:30 мск, главным арбитром встречи назначен Алексей Матюнин. Игра против клуба из столицы Башкортостана станет первой для сочинцев без Александра Точилина на посту главного тренера, специалист был отправлен в отставку после домашнего поражения от ЦСКА (2:3) из-за необходимости перемен в команде. Исполняющему обязанности главного тренера Роману Березовскому придется исправлять непростую ситуацию, в которой оказался "Сочи" - клуб занимает 16-ю, последнюю строчку в турнирной таблице, имея в активе 13 очков. В 16 матчах клуб из Сочи одержал три победы и потерпел девять поражений.

"Уфа" расположилась на 12-й строчке в турнирной таблице, набрав 18 очков. Подопечные Вадима Евсеева не могут победить на протяжении шести встреч в РПЛ (четыре ничьи и два поражения), в последний раз уфимцы забивали больше одного гола за игру в рамках чемпионата России в матче шестого тура против "Ростова" (2:0). Против "Сочи" из-за травмы не сыграет защитник Даниил Круговой. Перед игрой с сочинцами у болельщиков будет возможность сфотографироваться и пообщаться с бывшим капитаном "Уфы" Азаматом Засеевым, который провел наибольшее количество матчей (160) в составе клуба из столицы Башкортостана, полузащитник расторг контракт с "Уфой" перед началом нынешнего сезона и перешел во владикавказскую "Аланию".

Стартовый свисток в матче "Урал" - "Спартак", который даст Николай Волошин, прозвучит в 14:00 мск. Возглавивший 14 октября красно-белых Доменико Тедеско начинает налаживать ситуацию в команде, по-новому раскрывается хавбек Зелимхан Бакаев, который перестал играть на фланге и стал больше действовать в центре полузащиты. Уже три мяча при немецком специалисте забил Джордан Ларссон, который подвергался критике при бывшем главном тренере Олеге Кононове из-за отсутствия голов и должного уровня игры. После 16 матчей "Спартак" занимает шестое место с 21 очком, отрыв от идущего пятым "Краснодара" составляет 9 очков, у москвичей немного шансов на то, чтобы вернуться в пятерку лидеров до зимней паузы.

В предстоящей встрече Тедеско рискует получить одноматчевую дисквалификацию. 34-летний специалист успел получить три желтые карточки за слишком активные беседы с судьями, следующее предупреждение не позволит немцу руководить командой в очередном матче.

После 16 матчей "Урал" идет десятым с 19 очками в активе, екатеринбуржцы смогут обогнать "Спартак" в случае победы и приблизиться к пятерке лидеров чемпионата. В последних пяти встречах в рамках РПЛ команда Дмитрия Парфенова победила однажды, два раза сыграла вничью и трижды проиграла. К очной встрече "Урал" и "Спартак" подходят без травмированных футболистов за исключением вратаря красно-белых Александра Селихова, который получил травму в начале сентября.

"Арсенал" - "Краснодар", ЦСКА - "Крылья Советов"

"Арсенал" начнет встречу с "Краснодаром" в 16:30 мск, ее обслужит бригада арбитров во главе с Станиславом Васильевым. Как заявил ТАСС президент тульского клуба Гурам Аджоев, команда хорошо провела первую часть сезона. Неудачное начало, включая вылет из Лиги Европы, сменилось серией успешно проведенных матчей в середине чемпионата, подопечные Игоря Черевченко в 15-м туре обыграли на выезде "Спартак" (1:0), а в 16-м дали бой лидеру чемпионата "Зениту", хоть и минимально уступили (0:1). "Арсенал" занимает восьмое место в турнирной таблице с 19 очками в активе.

"Краснодар" заработал 30 очков после 16 матчей, такое же количество очков имеют ЦСКА и "Ростов", краснодарцы идут пятыми в турнирной таблице. В четырех последних играх в рамках РПЛ подопечные Сергея Матвеева сыграли вничью. В предстоящем матче краснодарцам не помогут по-прежнему восстанавливающийся от травмы полузащитник Реми Кабелла и находящийся в лазарете хавбек Виктор Классон, который вернется в строй не раньше весны из-за разрыва крестообразных связок.

Заключительная игра 17-го тура, которая начнется в 19:00 мск, пройдет в Москве, где ЦСКА примет "Крылья Советов". Встречу рассудит Владислав Безбородов, помогать ему будет система видеоассистента рефери (VAR), ответственными за которую назначены Сергей Карасев и Василий Казарцев.

Благодаря победе над "Сочи" (3:2) в 16-м туре ЦСКА смог прервать четырехматчевую безвыигрышную серию в рамках РПЛ, которая длилась с 29 сентября, также безголевую серию прервал нападающий армейцев Федор Чалов, не забивавший с 22 сентября. Главному тренеру Виктору Гончаренко приходится все время изыскивать внутренние резервы, так как в команде часто травмируются ключевые футболисты. В предстоящем матче против "Крыльев Советов" красно-синим придется обходиться без защитников Виктора Васина и Вадима Карпова, а также полузащитника Дмитрия Ефремова, который покинет ЦСКА по окончании контракта зимой 2020 года.

"Крылья Советов" занимают 13-е место с 18 очками, на скамейку самарцев после трехматчевой дисквалификации вернется главный тренер Миодраг Божович. Без него команда уступила "Зениту" (0:2), сыграла вничью с "Рубином" (0:0) и проиграла "Спартаку" (0:2). В игре против красно-белых красные карточки получили защитник Максим Карпов и полузащитник Срджан Мияилович, ключевые футболисты состава. На протяжении четырех встреч не забивает нападающий Александр Соболев, который с 10 мячами является одним из лидеров бомбардирской гонки.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит17123233-939
2Локомотив17104327-1834
3Ростов1793530-2730
4ЦСКА1693424-1630
5Краснодар1686230-1830
6Спартак1663718-1621
7Динамо1756614-1721
8Арсенал1654717-2119
9Оренбург1754821-2419
10Урал1654721-2919
11Ахмат1746712-2218
12Уфа1646613-1618
13Крылья Советов1653818-2018
14Рубин174589-1917
15Тамбов17521020-2617
16Сочи1634914-2313
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