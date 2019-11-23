"Ростов" обVARовали "Динамо" одержало волевую победу благодаря двум голам с пенальти

"Ростов" хоть до начала 17-го тура и шел на третьем месте, но подходил к игре не в лучшей форме. После поражения в 1/8 финала Кубка России от "Спартака" (1:2), когда Валерий Карпин решил поберечь ключевых футболистов, команда с берегов Дона сыграла вничью с "Краснодаром" (2:2) и на своем поле уступила "Тамбову" (1:2). К тому же на неделе перед игрой с "Динамо" Карпин в интервью газете "Спорт-Экспресс" сообщил о том, что футболисты не получают зарплату в течение трех месяцев. В последние сезоны в ростовском клубе неоднократно были случаи задержки зарплаты за несколько месяцев.

С приходом Новикова к бело-голубым пришла и удача. Перед игрой с "Ростовом" в четырех встречах столичная команда одержала две победы при двух ничейных исходах. Если на старте сезона "Динамо" часто пропускало на последних минутах, из-за чего лишалось очков, то при Новикове команда вырывает необходимые очки в концовках, причем не без доли везения. Ничья с "Ахматом" (1:1), а также победа над ЦСКА (1:0) были добыты благодаря голам в конце встречи. При это закономерными по качеству игры победы "Динамо" были едва ли, армейцы не реализовали пенальти, а "Терек" упустил победу на последней минуте в большинстве.

Кирилл Новиков был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" 8 октября. Он сменил Дмитрия Хохлова. К тому моменту бело-голубые находились на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице, вылетели из розыгрыша Кубка России и потерпели три поражения подряд в премьер-лиге.

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Московское "Динамо" одержало волевую победу над "Ростовом" в матче 17-го тура чемпионата России по футболу со счетом 2:1 и продлило беспроигрышную серию до пяти матчей. Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 11 569 зрителей.

Болельщики "Ростова" на матче с "Динамо" на гостевом секторе вывесили баннер с надписью "Этот клуб должен жить". Новиков, как и в победном матче с "Рубином" в прошлом туре, действовал по схеме с двумя центральными защитниками, а Константин Рауш играл на позиции левого полузащитника. "Готовимся под соперника. "Ростов" очень похож на "Рубин" в стадии развития атак, поэтому решили ничего не менять", - пояснил Новиков после встречи.

Дисквалифицированного Ивана Ордеца в центре обороны заменил Роман Евгеньев, а на острие атаки вместо Клинтона Н'Жи вышел Сильвестр Игбун. В состав "Ростова" вернулись полузащитники Ивелин Попов и Матиас Норманн, но по-прежнему отсутствовал Роман Еременко. Для символического розыгрыша мяча с центра поля были приглашены игроки "Динамо" в прошлом - Дмитрий Черышев и Андрей Воронин.

Три пенальти и волевая победа "Динамо"

В первом тайме команды не баловали зрителей большим количеством опасных моментов, но обменялись забитыми мячами. На 13-й минуте после ошибки Себастьяна Шиманьского у своей штрафной ростовчане разыграли образцовую комбинацию - Алексей Ионов с левого фланга отдал точную передачу на Ивелина Попова, который в касание переправил мяч в ворота. Хозяева ответили на 33-й минуте - после розыгрыша углового Евгений Чернов грубо ударил по ахиллу защитника "Динамо" Заурбека Плиева, главный арбитр Василий Казарцев незамедлительно назначил пенальти, который уверенно реализовал Максимилиан Филипп. Плиев же не смог продолжить игру и был заменен на Сергея Паршивлюка, который в прошлом сезоне выступал за "Ростов".

Во втором тайме игра раскрылась, обе команды имели несколько возможностей забить. Судьба матча решилась в концовке, на 82-й минуте Норманн махнул ногой в опасной близости от лица Филиппа. Казарцев обратился к помощи видеоассистентов и после просмотра эпизода назначил пенальти в ворота гостей, с которого Филипп оформил дубль.

"Эпизод со вторым пенальти был очень сложным для судьи. Я думаю, что если бы мы играли в чемпионате Англии, то за это бы пенальти не назначили. Это было не очень красиво с его стороны ударить меня так, рефери посмотрели повтор и решили поставить пенальти, это нужно принять. Сегодня система VAR была на нашей стороне, но я предпочитаю выигрывать без этого", - отметил Филипп.

"Не хочу комментировать судейство, это смешно комментировать. В раздевалке показали второй пенальти в наши ворота - смех", - прокомментировал Карпин.

На шестой добавленной минуте 11-метровый за фол Паршивлюка был назначен уже в ворота "Динамо", но Шунин намертво поймал мяч после удара Ионова и сохранил для своей команды победу. Перед ударом вратарь "Динамо" сделал шаг вперед с линии ворот, что запрещено правилами, но арбитры нарушения не увидели. "Почему я должен заходить за линию, а Шунин не должен? Мне били два пенальти сегодня, и перед каждым ударом Казарцев говорил, что надо стоять на линии, судьи знают, как сказать красиво, а взять на себя ответственность никто не может, непонятно, зачем тогда VAR", - сказал вратарь "Ростова" Егор Бабурин.

Эмоциональный всплеск "Динамо"

За пять туров под руководством Новикова "Динамо" из зоны вылета поднялось на седьмую строчку в таблице. "Ростов" же довел безвыигрышную серию до четырех встреч. Лучший бомбардир чемпионата России Элдор Шомуродов (10 голов) не забивает уже на протяжении пяти туров.

"Ничего менять не планируем, такое бывает. Сегодня у него было три момента, он не забил. А иногда у него полмомента, а он два забивает", - отметил Карпин.

"Динамо" впервые под руководством Новикова и в третий раз в сезоне забило более одного мяча. Впервые с конца сезона-2017/18 бело-голубые одержали в чемпионате две победы подряд. "Команда получит эмоциональный всплеск, где-то нам сегодня повезло, спорить не буду. Но нам долгое время не везло, мы переломили этот момент, и сейчас удача улыбается, но за этим всем стоит огромный объем работы", - отметил Шунин.

"Нам нужно обрести уверенность в себе, таблица очень плотная. Шестое место и последнее разделяют несколько очков. Нам нужно настраиваться на каждую следующую игру и потом смотреть, что получится в конце сезона, для нас важно прогрессировать и играть лучше с каждым матчем", - сказал Филипп.

"Ростов" с 30 очками идет третьим, 9 очков проигрывая лидирующему петербургскому "Зениту" и 4 очка - идущему вторым московскому "Локомотиву". В следующем туре "Динамо" 1 декабря в гостях сыграет с "Локомотивом", "Ростов" 30 ноября примет екатеринбургский "Урал".