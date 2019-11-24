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НХЛ

"Лос-Анджелес" проиграл "Аризоне" в матче НХЛ. Прохоркин забросил шайбу

"Кингс" уступили со счетом 2:3, нанеся в два раза больше бросков по воротам
Николай Прохоркин AP Photo/Alex Goodlett
Описание
Николай Прохоркин
© AP Photo/Alex Goodlett

ТАСС, 24 ноября. "Лос-Анджелес" проиграл "Аризоне" со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Вторую шайбу в карьере забросил российский нападающий Николай Прохоркин.

Голами в составе победителей отметились Фил Кессел (11-я минута), Лоусон Крауз (36) и Кристиан Фишер (58). У проигравших отличились Анже Копитар (23) и Прохоркин (59).

Прохоркин проводит первый сезон в НХЛ, на его счету 3 (2+1) очка в восьми матчах. В матче с "Аризоной" 26-летний россиянин провел на площадке 10 минут, играя в четвертом звене. Илья Ковальчук продолжает находиться в запасе, он пропустил шестой матч "Лос-Анджелеса" подряд.

Российский защитник "Аризоны" Илья Любушкин за 12 минут на льду сделал 4 силовых приема и завершил матч с положительным показателем полезности (+1). Голкипер "Аризоны" Антти Раанта отразил 43 броска по воротам.

В таблице Западной конференции "Аризона" идет на третьем месте с 30 очками в 24 матчах, "Лос-Анджелес" занимает последнее, 15-е место с 19 очками в 23 играх.

В другом матче дня "Вашингтон" дома проиграл "Ванкуверу" по буллитам со счетом 1:2, российские форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов очков не набрали, свои попытки в послематчевой серии не реализовали. "Филадельфия" дома по буллитам уступила "Калгари" - 2:3.

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