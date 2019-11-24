Нападающий "Сент-Луиса" Клим Костин забросил первую шайбу в НХЛ

20-летний Костин отличился на 14-й минуте встречи при счете 0:2. Он проводит четвертый матч в НХЛ, первую игру в лиге форвард сыграл 16 ноября против "Анахайма".

ТАСС, 24 ноября. Российский форвард "Сент-Луиса" Клим Костин в домашнем матче против "Нэшвилла" отметился первой шайбой в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Костин был выбран под 31-м номером на драфте 2017 года. В России выступал в системе московского "Динамо". Два предыдущих сезона форвард провел в фарм-клубе "Сент-Луиса", Костин проходил подготовку к текущему сезону с основной командой, стал лучшим снайпером команды в предсезонных матчах.