{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Нападающий "Сент-Луиса" Клим Костин забросил первую шайбу в НХЛ

20-летний форвард отличился в своем четвертом матче в карьере
Клим Костин AP Photo/Jeff Roberson
Описание
Клим Костин
© AP Photo/Jeff Roberson

ТАСС, 24 ноября. Российский форвард "Сент-Луиса" Клим Костин в домашнем матче против "Нэшвилла" отметился первой шайбой в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

20-летний Костин отличился на 14-й минуте встречи при счете 0:2. Он проводит четвертый матч в НХЛ, первую игру в лиге форвард сыграл 16 ноября против "Анахайма".

Костин был выбран под 31-м номером на драфте 2017 года. В России выступал в системе московского "Динамо". Два предыдущих сезона форвард провел в фарм-клубе "Сент-Луиса", Костин проходил подготовку к текущему сезону с основной командой, стал лучшим снайпером команды в предсезонных матчах.

Реклама на ТАСС
ЧМ-2019 по пляжному футболу
Сборная Парагвая не вышла из группы на домашнем чемпионате мира по пляжному футболу
Хозяева турнира проиграли швейцарцам и потеряли шансы на выход в четвертьфинал
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС