Форвард "Колорадо" Ничушкин прервал безголевую серию из 91 матча в НХЛ

"Колорадо" дома проиграл "Торонто" со счетом 3:5, 24-летний форвард отличился на 47-й минуте, забив третий гол своей команды.

В предыдущий раз Ничушкин сумел забросить шайбу в НХЛ в марте 2016 года. Всего на его счету 77 очков (24 гола + 53 передачи) в карьере в НХЛ.

Ничушкин был выбран "Далласом" на драфте НХЛ 2013 года под общим 10-м номером, он выступал за клуб с 2013 по 2016 год, после чего два сезона провел в московском ЦСКА. Россиянин вернулся в "Даллас" в 2018 году, перед началом текущего сезона подписал контракт с "Колорадо".

В межсезонье "Колорадо" обменял в "Торонто" защитника Тайсона Бэрри на форвардов Назема Кадри и Алекса Керфута. В субботнем матче Бэрри забросил шайбу и сделал передачу, Кадри отметился двумя голевыми пасами. "Торонто" одержал две победы в двух матчах после отставки главного тренера Майка Бэбкока.