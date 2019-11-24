Василевский установил рекорд "Тампы" по числу побед в НХЛ

Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 36 бросков, победа стала для него 132 в карьере в составе команды, также он отметился в матче результативной передачей, став с 8 очками самым результативным голкипером в истории "Тампы". Защитник хозяев Михаил Сергачев набрал очко за результативный пас, Кучеров, помимо гола, также отметился передачей. "Тампа" идет на 10-м месте в таблице Восточной конференции с 24 очками в 20 встречах. "Анахайм" занимает 13-е место на Западе с 23 очками в 24 играх.

В составе победителей шайбы забросили Брэйден Пойнт (17-я, 33-я минуты), Никита Кучеров (26), Патрик Марун (35), Энтони Сирелли (47), Ондржей Палат (58). У проигравших отличились Дерек Грант (19) и Рикард Ракелль (28).

ТАСС, 24 ноября. "Тампа" победила "Анахайм" со счетом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский вратарь хозяев Андрей Василевский установил рекорд клуба по числу побед в регулярных чемпионатах.

В другом матче "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл в гостях "Монреаль" со счетом 6:5, проигрывая к началу второго периода - 0:4. У гостей 2 очка (1+1) набрал нападающий Артемий Панарин, результативную передачу сделал форвард Павел Бучневич, вратарь Александр Георгиев отразил 38 из 43 бросков по воротам.

"Бостон" дома победил "Миннесоту" со счетом 5:4 благодаря четырем передачам Патриса Бержерона и двум шайбам Давида Крейчи. "Виннипег" на своем льду победил "Коламбус" со счетом 4:3, защитник хозяев Дмитрий Куликов отметился третьей передачей в сезоне.

"Каролина" на домашней площадке победила "Флориду" со счетом 4:2, у хозяев гол и результативный пас на счету форварда Андрея Свечникова. В составе гостей нападающий Евгений Дадонов очков не набрал, вратарь Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 33.