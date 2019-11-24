"Сан-Хосе" в овертайме обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" в матче НХЛ

ТАСС, 24 ноября. "Сан-Хосе" со счетом 2:1 в овертайме обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Маркус Сёренсен (27-я минута) и Логан Кутюр (63). У проигравших шайба на счету Кейси Сизикаса (28). Российский голкипер гостей Семен Варламов отразил 24 броска по своим воротам. В текущем сезоне на счету 31-летнего голкипера десять матчей, в которых он одержал семь побед, отражая 91,2% бросков.

"Сан-Хосе" занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 24 матчах 25 очков. "Айлендерс" прервали серию из пяти побед и занимают третью строчку на Востоке, имея в активе 34 очка в 21 игре. В следующем матче "Сан-Хосе" в гостях сыграет с "Лос-Анджелесом" 26 ноября, "Айлендерс" встретятся на выезде с "Анахаймом" в этот же день.

В другом матче игрового дня "Вегас" на своей арене проиграл "Эдмонтону" со счетом 2:4.