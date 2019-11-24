Директор футбольного клуба "Милан" назвал приглашение Ибрагимовича в клуб лишь идеей

ТАСС, 24 ноября. Директор итальянского футбольного клуба "Милан" Федерик Массара сказал, что приглашение в клуб шведского нападающего Златана Ибрагимовича является только идеей. Слова Массары приводит "Газета.Ru" со ссылкой Sky Sport Italia.

В ноябре Ибрагимович объявил об уходе из клуба "Лос-Анджелес Гэлакси". Швед выступал в "Милане" с 2010 по 2012 год, став чемпионом Италии и обладателем Суперкубка Италии.

"Безусловно, Златан - великий чемпион. Именно он написал важные страницы в истории нашего клуба. Но нужно сказать, что приглашение Ибрагимовича в "Милан" - это только идея. Когда откроется трансферное окно, мы вместе с тренером посмотрим, что можно сделать", - сказал Массара.

Ибрагимович перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси" из английского "Манчестер Юнайтед" в 2018 году. За клуб из США он сыграл 58 встреч, в которых отметился 53 забитыми мячами и 15 голевыми передачами. Швед на протяжении карьеры выигрывал чемпионаты Нидерландов ("Аякс"), Италии ("Ювентус", "Интер", "Милан"), Испании ("Барселона"), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран, в составе "Манчестер Юнайтед" стал победителем Лиги Европы.

"Милан" занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав в 13 матчах 14 очков.