Хачанов: сборная России сделала на Кубке Дэвиса все, что смогла

ТАСС, 24 ноября. Теннисист Карен Хачанов заявил, что сборная России на Кубке Дэвиса сделала все, что смогла. Об этом 23-летний спортсмен написал в Instagram.

В субботу команда России уступила канадцам со счетом 1-2 в полуфинале Кубка Дэвиса.

"Мы сделали все, что смогли. Спасибо большое вам всем за сообщения и поддержку на протяжении всей недели", - написал Хачанов.