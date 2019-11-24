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Кубок Дэвиса

Хачанов: сборная России сделала на Кубке Дэвиса все, что смогла

Россияне дошли до полуфинала, где проиграли канадцам
Карен Хачанов и Андрей Рублев EPA-EFE/Emilio Naranjo
Описание
Карен Хачанов и Андрей Рублев
© EPA-EFE/Emilio Naranjo

ТАСС, 24 ноября. Теннисист Карен Хачанов заявил, что сборная России на Кубке Дэвиса сделала все, что смогла. Об этом 23-летний спортсмен написал в Instagram.

В субботу команда России уступила канадцам со счетом 1-2 в полуфинале Кубка Дэвиса.

"Мы сделали все, что смогли. Спасибо большое вам всем за сообщения и поддержку на протяжении всей недели", - написал Хачанов.

Выйдя в полуфинал, российская команда гарантировала себе участие в финальной части Кубка Дэвиса в 2020 году. В финале турнира в воскресенье канадцы сыграют с командой Испании.

Призовой фонд Кубка Дэвиса, который с текущего года проходит в новом формате, составляет $20 млн. Турнир проводится ежегодно с 1900 года. Рекордсменом по числу побед является сборная США (32). Россияне становились победителем турнира дважды (2002, 2006), в прошлом году выиграли хорваты.

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