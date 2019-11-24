Выставочный матч Федерера и Зверева установил рекорд по посещаемости теннисных встреч

ТАСС, 24 ноября. Выставочный матч между швейцарцем Роджером Федерером и немцем Александром Зверевым, прошедший в Мехико, установил мировой рекорд по посещаемости теннисных встреч. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на телеканал ESPN.

Встречу, завершившуюся со счетом 3:6, 6:4, 6:2 в пользу 38-летнего швейцарца, посетили 42 517 человек, что стало новым рекордом посещаемости теннисных матчей. Вместимость стадиона "Пласа Мехико", который является крупнейшей ареной для корриды, составляет 41 262 зрителей. Предыдущее достижение составляло 35 681 человек, которые было установлено в июле 2010 года в игре между бельгийкой Ким Клейстерс и американкой Сереной Уильямс.

Ранее, по информации агентства, Федерер заявлял о желании побить рекорд посещаемости в выставочном матче против испанца Рафаэля Надаля, который должен пройти в феврале 2020 года в ЮАР на стадионе "Кейптаун", арена вмещает 55 000 зрителей. Также должен состояться матч в парном разряде, где Федерер сыграет в паре с основателем компании Microsoft Биллом Гейтсом, а Надаль - с южноафриканским комиком Тревором Ноа.

Федерер занимает третью строчку Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и выиграл 103 турнира под эгидой организации, в том числе 20 серии Большого шлема, что является рекордным показателем. Он шесть раз выигрывал Открытый чемпионат Австралии, один раз - Открытый чемпионат Франции, восемь - Уимблдон, пять - Открытый чемпионат США. Также он является олимпийским чемпионом 2008 года в парном разряде.