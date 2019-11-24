"Сочи" и "Уфа" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

УФА, 24 ноября. /ТАСС/. "Уфа" сыграла вничью с "Сочи" со счетом 1:1 в домашнем матче 17-го тура чемпионата России по футболу.

В составе сочинской команды мяч забил Дмитрий Полоз (25-я минута), у хозяев отличился Андрес Вомбергар (85). Лучшим игроком матча признан голкипер "Сочи" Евгений Фролов.

"Сочи" не может одержать победу на протяжении шести матчей (четыре поражения и две ничьи), в предыдущий раз сочинский клуб побеждал 30 сентября в домашней встрече против грозненского "Ахмата" (2:0). Безвыигрышная серия уфимской команды насчитывает семь матчей (два поражения и пять ничьих). В последний раз клуб праздновал победу в национальном первенстве 20 сентября в домашнем матче против столичного "Спартака" (1:0).

В турнирной таблице чемпионата России "Сочи" занимает 16-е место, набрав 14 очков, "Уфа" идет на 11-й строчке, имея в активе 19 очков. В следующем туре сочинский клуб в гостях сыграет с "Оренбургом" 1 декабря, "Уфа" днем ранее в Самаре встретится с местными "Крыльями Советов".