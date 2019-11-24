"Сочи" и "Уфа" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

УФА, 24 ноября. /ТАСС/. "Уфа" сыграла вничью с "Сочи" со счетом 1:1 в домашнем матче 17-го тура чемпионата России по футболу.
В составе сочинской команды мяч забил Дмитрий Полоз (25-я минута), у хозяев отличился Андрес Вомбергар (85). Лучшим игроком матча признан голкипер "Сочи" Евгений Фролов.
"Сочи" не может одержать победу на протяжении шести матчей (четыре поражения и две ничьи), в предыдущий раз сочинский клуб побеждал 30 сентября в домашней встрече против грозненского "Ахмата" (2:0). Безвыигрышная серия уфимской команды насчитывает семь матчей (два поражения и пять ничьих). В последний раз клуб праздновал победу в национальном первенстве 20 сентября в домашнем матче против столичного "Спартака" (1:0).
В турнирной таблице чемпионата России "Сочи" занимает 16-е место, набрав 14 очков, "Уфа" идет на 11-й строчке, имея в активе 19 очков. В следующем туре сочинский клуб в гостях сыграет с "Оренбургом" 1 декабря, "Уфа" днем ранее в Самаре встретится с местными "Крыльями Советов".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|17
|12
|3
|2
|33-9
|39
|2
|Локомотив
|17
|10
|4
|3
|27-18
|34
|3
|Ростов
|17
|9
|3
|5
|30-27
|30
|4
|ЦСКА
|16
|9
|3
|4
|24-16
|30
|5
|Краснодар
|16
|8
|6
|2
|30-18
|30
|6
|Спартак
|16
|6
|3
|7
|18-16
|21
|7
|Динамо
|17
|5
|6
|6
|14-17
|21
|8
|Арсенал
|16
|5
|4
|7
|17-21
|19
|9
|Оренбург
|17
|5
|4
|8
|21-24
|19
|10
|Урал
|16
|5
|4
|7
|21-29
|19
|11
|Уфа
|17
|4
|7
|6
|14-17
|19
|12
|Крылья Советов
|16
|5
|3
|8
|18-20
|18
|13
|Ахмат
|17
|4
|6
|7
|12-22
|18
|14
|Рубин
|17
|4
|5
|8
|9-19
|17
|15
|Тамбов
|17
|5
|2
|10
|20-26
|17
|16
|Сочи
|17
|3
|5
|9
|15-24
|14