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Футбол в России

"Сочи" и "Уфа" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:1

УФА, 24 ноября. /ТАСС/. "Уфа" сыграла вничью с "Сочи" со счетом 1:1 в домашнем матче 17-го тура чемпионата России по футболу.

В составе сочинской команды мяч забил Дмитрий Полоз (25-я минута), у хозяев отличился Андрес Вомбергар (85). Лучшим игроком матча признан голкипер "Сочи" Евгений Фролов.

"Сочи" не может одержать победу на протяжении шести матчей (четыре поражения и две ничьи), в предыдущий раз сочинский клуб побеждал 30 сентября в домашней встрече против грозненского "Ахмата" (2:0). Безвыигрышная серия уфимской команды насчитывает семь матчей (два поражения и пять ничьих). В последний раз клуб праздновал победу в национальном первенстве 20 сентября в домашнем матче против столичного "Спартака" (1:0).

В турнирной таблице чемпионата России "Сочи" занимает 16-е место, набрав 14 очков, "Уфа" идет на 11-й строчке, имея в активе 19 очков. В следующем туре сочинский клуб в гостях сыграет с "Оренбургом" 1 декабря, "Уфа" днем ранее в Самаре встретится с местными "Крыльями Советов".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит17123233-939
2Локомотив17104327-1834
3Ростов1793530-2730
4ЦСКА1693424-1630
5Краснодар1686230-1830
6Спартак1663718-1621
7Динамо1756614-1721
8Арсенал1654717-2119
9Оренбург1754821-2419
10Урал1654721-2919
11Уфа1747614-1719
12Крылья Советов1653818-2018
13Ахмат1746712-2218
14Рубин174589-1917
15Тамбов17521020-2617
16Сочи1735915-2414

 

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