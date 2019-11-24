Хузина стала второй во втором заезде на Интерконтинентальном кубке по скелетону в Сочи

ТАСС, 24 ноября. Российская скелетонистка Рената Хузина заняла второе место во втором заезде на Интерконтинентальном кубке. Соревнования проходили в Сочи.

По сумме двух попыток россиянка показала результат 1 минута 54,64 секунды. Победу одержала немка Сюзанна Крехер (1.54,29), третьей стала британка Мэделин Смит (1.55,19).

В соревнованиях у мужчин победу одержал британец Маркус Уайатт (1.51,57), второе место занял немец Кристофер Гротгер (1.51,92), третьим стал россиянин Константин Хорошко (1.52,01).

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) утвердила проведение этапа Интерконтинентального кубка в России в августе 2019 года. Соревнования проходят на санно-бобслейной трассе в Красной поляне, которая в 2014 году принимала олимпийские состязания.

В предыдущий раз международные соревнования по скелетону проводились на Олимпийской трассе в Сочи в феврале 2015 года в рамках этапа Кубка мира. В Сочи в 2017 году должен был пройти чемпионат мира по бобслею и скелетону, но из-за допингового скандала он был перенесен в немецкий Кёнигзее.