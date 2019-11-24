Непомнящий поднялся на девятое место после третьего дня этапа Гранд-тура по шахматам

ТАСС, 24 ноября. Россиянин Ян Непомнящий располагается на предпоследней, девятой строчке в турнирной таблице после девяти туров в быстрые шахматы на заключительном этапе Гранд-тура, который проходит в индийской Калькутте.

В седьмом туре Непомнящий обыграл индийца Сантоша Видита, в восьмом сыграл вничью с армянином Левоном Ароняном, в девятом - с американцем Хикару Накамурой.

Непомнящий набрал семь очков из 18 возможных. Лидирует норвежец Магнус Карлсен (15), 11 очков на счету Накамуры, по девять очков у голландца Аниша Гири, Ароняна и американца Уэсли Со, по восемь баллов набрали китаец Дин Лижэнь, индийцы Вишванатан Анад, Пентала Харикришна, замыкает таблицу Видит (6).

В понедельник пройдут партии по блицу. В первой из них Непомнящий сыграет с Анандом. Соревнования завершатся 26 ноября, призовой фонд турнира составляет $150 тыс.