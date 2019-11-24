"Урал" и "Спартак" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Екатеринбургский "Урал" сыграл вничью с московским "Спартаком" в домашнем матче 17-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на стадионе "Екатеринбург-Арена" в присутствии 14600 зрителей и завершилась со счетом 0:0.

Екатеринбургский клуб впервые набрал очки на своем поле в чемпионате России после четырех поражений кряду. Для "Урала" это третья нулевая ничья в четырех последних встречах турнира.

Лучшим игроком матча был признан полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев.

В турнирной таблице чемпионата России "Урал" занимает восьмое место, набрав 20 очков в 17 матчах. "Спартак" находится на шестом месте с 22 очками в активе.

В следующем туре "Спартак" 1 декабря встретится на выезде с петербургским "Зенитом", "Урал" 30 ноября сыграет в гостях с "Ростовом".